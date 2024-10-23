ARA
DOLAR
34,26
0,00%
DOLAR
EURO
36,99
-0,06%
EURO
GRAM ALTIN
3035,80
0,27%
GRAM ALTIN
BIST 100
8752,97
-0,97%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Avrupa Merkez Bankası Lagarde, enflasyon hedefinde iyimser

Avrupa Merkez Bankası Lagarde, enflasyon hedefinde iyimser

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, gelecek yıl içinde sürdürülebilir bir şekilde enflasyon hedefine ulaşacaklarından emin olduğunu bildirdi.

23 Ekim 2024 | 09:50
Avrupa Merkez Bankası Lagarde, enflasyon hedefinde iyimser

​​​​​​​Lagarde, Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, enflasyon konusunda doğru yolda bulunduklarını ve son rakamların "nispeten güven verici" olduğunu söyledi.

Para politikasının yönünün açık olduğunu ifade eden Lagarde, ancak politika faizinin hangi hızda düşürüleceği konusunda gelen verilere göre dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Lagarde, enflasyonu yendiklerini henüz söyleyemeyeceğini belirterek, "2025 yılı içerisinde bu hedefe sürdürülebilir bir şekilde ulaşacağımızdan kesinlikle eminim." dedi.

Enflasyonun hedefinin daha erken gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine yönelik, "Umarım bu olur." diye konuşan Lagarde, yine de ihtiyatlı olunması gerektiğini vurguladı.

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında yıllık bazda yüzde 1,7'ye gerilemişti.

ECB geçen hafta, piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3035,8 0,27%
  • ALTIN ONS 2756,42 0,27%
  • BIST 100 8752,97 -0,97%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,426 0,906%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38246 0,04994%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,76 0,7106%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2563 0,0037%
  • EURO/DOLAR 1,0788 -0,1088%
  • EURO/TURK LIRASI 36,9899 -0,0562%
  • STERLIN/DOLAR 1,29864 0,03274%
Borsa Haberleri
22 Ekim borsada gün sonu özeti
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Ekim)
MKK açıkladı: 3. çeyrek halka arz karnesi
Seğmen Kardeşler'den Dubai kararı
Borsanın yeni şirketi, yeni iş kolu kararını duyurdu
Yeşil enerji şirketleri petrol devlerinin getirilerini geride bıraktı: Zirvenin ilk 5'i
İki hisseye kredili işlem yasağı
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) bilanço tarihini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket (22 Ekim)
21 Ekim borsada gün sonu özeti
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
GERİ
İLERİ
22 Ekim borsada gün sonu özeti
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Ekim)
MKK açıkladı: 3. çeyrek halka arz karnesi
Seğmen Kardeşler'den Dubai kararı
Borsanın yeni şirketi, yeni iş kolu kararını duyurdu
Yeşil enerji şirketleri petrol devlerinin getirilerini geride bıraktı: Zirvenin ilk 5'i
İki hisseye kredili işlem yasağı
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) bilanço tarihini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket (22 Ekim)
21 Ekim borsada gün sonu özeti
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL