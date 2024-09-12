Avrupa Merkez Bankası'ndan yeni faiz indirimi geldi

Avrupa Merkez Bankası, çeyrek puanlık bir faiz indirimine giderek bu yıl mevduat faizinde ikinci kez indirime gitti.

Geniş çapta beklenen bu hamle, Euro bölgesinde ekonomik büyümenin yavaşladığı ve enflasyonun Ağustos ayında merkez bankasının %2'lik hedefine doğru gerilediği bir dönemin ardından geldi.

ECB 2024 büyüme tahminini, “önümüzdeki birkaç çeyrekte iç talebin katkısının zayıflayacağı” gerekçesiyle, daha önceki %0,9'luk tahmininden hafif bir düşüşle %0,8'e indirdi.

Birçok piyasa katılımcısı için asıl soru ECB'nin Eylül ayında faiz indirimine gidip gitmeyeceği değil, merkez bankasının bundan sonra ne yapacağına dair herhangi bir ipucu verip vermeyeceğiydi.

ECB Yönetim Konseyi yaptığı açıklamada, “belirli bir faiz patikasına önceden taahhütte bulunmadığını” belirtirken, verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım benimseme ihtiyacını yeniden teyit etti.