Kronik venöz yetmezlik nedir? Trump'ın rahatsızlığıyla ilgili bilinenler

Trump'ta görülen kronik venöz yetmezlik, yaşça büyük yetişkinler arasında oldukça yaygın bir rahatsızlık. İşte bu rahatsızlıkla ilgili bilinmesi gerekenler:

Kronik venöz yetmezlik nedir?

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Doç Dr İbrahim Uyar'ın verdiği bilgilere göre kronik venöz yetmezlik temel anlamıyla, bacak toplardamar sisteminde kalbe doğru taşınan venöz (oksijensiz) kanın geriye kaçışı ile oluşan bir tablo.

Normal dolaşım sisteminde bacaklardan toplanan tüm venöz kan kılcal toplardamarlardan ana toplardamarlara ve buradan da tekrar dolaşıma katılması için kalbe doğru taşınır. Bu taşınma esnasında, sıklıkla Büyük Safen Ven’in (Vena Saphena Magna ) kasıkta Derin Ven’e (bacağın ana toplardamarı) döküldüğü yerde bulunan ve kanın geri kaçışını engelleyen kapakçığın bozulmasına bağlı reflü (geri kaçış) oluşur.

Böylece kalpten bacağa kadar olan kan sütunun ağırlığı kapakçığın fonksiyon görmemesine bağlı olarak bacaktaki bu ince yapılı damarlara basınç yapmaya ve zaman içinde de varislerin oluşumuna yol açar.

Yıllarca süren bu basınç etkisi ile varisler büyür, bacaklarda renk değişiklikleri ve en sonunda ileri derecede yıllarca basınç altında kalanlarda yaralar (varis ülseri) açılmaya başlar.

Kronik venöz yetmezliğe ne sebep olur?

Uyar, kronik venöz yetmezliğin kadınlarda erkeklere göre daha sık görülen bir rahatsızlık olduğunu söyledi.

Doğumlar ise en önemli varis sebebi.

Hamileliğin son dönemlerinde bebeğin ağırlığı ile venöz doluş bozulur ve kapakçıktaki yetmezlik kalıcı hale gelir. İlk doğumdan sonra da olabileceği gibi tekrarlayan gebelikler ve doğumlar sonrasında gelişme riski de artar.

Sürekli ayakta çalışılması gereken öğretmenlik, berberlik, fabrika işçiliği gibi mesleklerde, çalışma şartlarına bağlı olarak da venöz yetmezliğe bir eğilim olur. Sürekli ayakta durmak kanın bacaklarda göllenmesine ve yine ileriki dönemlerde damarlarda kalıcı kapakçık hasarına ve dolayısıyla kronik venöz yetmezliği yol açabilir.

Bu sık görülen sebeplerden başka; geçirilmiş bacak toplardamar tıkanıklıklarından ( Derin Ven Trombozu ) sonra uzun dönemde gelişen Post Trombotik Sendrom gibi kanın kalbe olan akışını bozan damar yapısı tahribatları da venöz göllenmeye ve kronik dönemde venöz yetmezliği sebep olur.

Obezite ve hareketsiz yaşam tarzı da bacaklarda kanın göllenmesine yo çarken venöz yetmezliği tetikleyebilir. Genetik faktörlere bağlı erken yaşlarda varis oluşumları da görülebilir.

Kronik venöz yetmezlikte teşhis

Kronik Venöz Yetmezlik teşhisi Renkli Doppler Ultrasonografi ile konulabilir.

Özel anatomik varyasyonları tanımlamak, damarlar arasındaki anatomik özellikleri belirlemek ve tedaviye yön vermek için bu konuda eğitim almış ya da deneyim kazanmış bir hekimin yapacağı ultrasonografi kronik venöz yetmezlikte kesin tanıyı sağlar.

Derin Ven Trombozu sonrası gelişen venöz yetmezliklerde kontratlı tomografiden de bilgi edinilebilir.

Kronik venöz yetmezlik tedavisi

Tedavideki amaç kapakçık düzeyinden itibaren kanın venöz yapılardaki reflüsünü önlemektir.

Eski yıllarda bu tedavi tamamen cerrahi yollarla yapılırken, son yıllarda teknolojideki gelişmelere paralel olarak yeni yöntemler de devreye girmiştir.

Endovenöz Radyofrekans (RF) Ablasyon ya da Lazer Ablasyon yöntemleri ile kasık hiç açılmadan tamamen ameliyatsız varis tedavileri yapılabilmektedir. Teknolojinin insanlığın hizmetine sunduğu bu araçlarla sıklıkla dizüstü seviyeden yetmezlik gösteren damara giriş yapılarak RF veya Laser katateri kasığa kadar ultrason altında ilerletilir.

Sonrasında çevre dokuların bu kataterlerden çıkan ısıdan etkilenmemesi için damar çevresi su ile doldurulur ve bu kataterler vasıtasıyla varisli damar yakılarak işlem sonlandırılır.

Eğer kronik venöz yetmezliğe bağlı varisler oluşmuşsa bunlarda mini kesilerden çıkartılarak temizlenir estetik yöntemlerle bu kesiler kapatılır.