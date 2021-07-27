Sri Lanka’da bahçesine kuyu kazdıran bir kişi dünyanın en büyük safirini buldu. Yaklaşık 510 kilogram ağırlığında olan taşın değerinin 100 milyon dolar olabileceği kaydedildi

Sri Lanka’nın Ratnapura bölgesinde bir evin bahçesinde dünyanın en büyük safir taşı bulundu.

Safir taş, bir evin bahçesine kuyu kazan işçiler tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

Güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan ev sahibi, “Kuyuyu kazan kişi nadir taşlar hakkında bizi uyarmıştı. Daha sonra bu devasa örneğe rastladık” dedi.

510 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Uzmanlar, Serendipity Sapphire adı verilen yaklaşık 510 kilogram ağırlığındaki mavi renkteki taşın tahmini değerinin 100 milyon doları bulabileceğini belirtti.

Ancak bazı uzmanlar, karat değerinin yüksek olmasına rağmen küme içindeki tüm taşların kaliteli olmayabileceğine de dikkat çekti.

Değerli taş uzmanı Dr. Gamini Zoysa, taşın yaklaşık 400 milyon yıl öncesine ait olabileceğine işaret etti.

Ratnapura, Güney Asya ülkesinin mücevher başkenti olarak biliniyor.

Sri Lanka, safir ve benzeri kıymetli taşların ihracında önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Zira ülke geçtiğimiz yıl mücevher, kesme elmas ve mücevher ihracatından yaklaşık yarım milyar dolar kazandı.