Garanti Bankası’nın hissedarı BBVA’nın İspanyol rakibi Banco Sadabell ile yaptığı satın alma görüşmelerinin sonlandırılması kararı alındı.

İspanyol banka Banco Sadabell, BBVA ile yaptığı satın alma görüşmelerini sonlandırma kararı aldı. Banco Sabadell’den yapılan açıklamaya göre taraflar, her iki tarafın hisse değişim oranı konusunda bir anlaşmaya varmadı.

BBVA geçtiğimiz haftalarda İspanya’daki rakiplerinden Banco de Sabadell SA’yı devralmak için görüşmeler yürüttüğünü açıklamıştı.

BBVA 24 milyar euroluk piyasa değeri ile rakibinin 10 katından daha büyük bir piyasa değeri büyüklüğüne sahip.

İspanyol bankacılık sektöründe son dönemde konsolidasyon trendi dikkat çekiyordu. Unicaja SA ve Liberbank SA ülkenin beşinci büyük bankasını oluşturmak için görüşmeler yürütürken CaixaBank SA ise 3,8 milyar euroluk anlaşmayla Bankia SA’yı devraldığını açıklamıştı.