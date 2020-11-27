Belçika’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık bir aydır kapalı olan bazı mağazaların yeniden açılmasına, diğer tüm önlemlerin ocak ortasına kadar uzatılmasına karar verildi.

Belçika hükümeti, yaklaşan Noel öncesinde, salgına yönelik tedbirlerin geleceğine karar vermek üzere toplantı yaptı.

Toplantının sonunda açıklama yapan Başbakan Alexander De Croo, “Şimdi temkinli olmazsak bugüne kadar yaptığımız bütün fedakarlıkları tehlikeye atmış oluruz. Özellikle yaklaşan kış ayları için dikkatli olmalıyız.” dedi.

Tedbirlerin erken gevşetilmesi halinde vaka sayılarının yeniden fırlayacağını belirten De Croo, “Bu durumda gelecek üçüncü dalga ikinciden de ağır olabilir. Bu kışı atlatmamız lazım.” diye konuştu.

– Restoran ve kafelere izin yok *

De Croo’nun verdiği bilgiye göre, temel ihtiyaç malzemesi satanlar dışında kalan ve bir ay önce kapatılmasına karar verilen birçok mağaza, 1 Aralık’tan itibaren faaliyetini sürdürebilecek.

Restoran, kafe, bar, güzellik salonu, kuaför, sinema gibi yakın temasın söz konusu olduğu iş yerleri ise kapalı kalmaya devam edecek.

10 METREKAREYE 1 MÜŞTERİ *

Açılan mağazalarda 10 metrekarede 1 müşteri bulunmasına özen gösterilecek. 30 metrekareden küçük mağazalarda aynı anda en fazla 2 müşterinin bulunması sağlanacak. Alışverişe gidenler, yakınlarıyla değil tek başına mağazalara girebilecek.

Belçika’nın Valon ve Brüksel bölgesinde 22.00 ile 06.00 arasında, Flaman bölgesinde gece yarısından 05.00’e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da sürdürülecek.

“Kırmızı bölge” ilan edilen yerlere, özellikle kış ve kayak tatili için gidilmemesi şiddetle tavsiye edilecek. Sınırlarda karantina koşullarına uyulması ve “Yolcu Konum Formu” doldurulması için güvenlik kontrolleri artırılacak.

VAKA SAYISI 800’E İNMEDEN GEVŞEME YOK *

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, ülkede günlük yeni vaka sayısının 800’ün altına düşmesi için çabaladıklarını söyledi.

Vanderbroucke, sayı 800’ün altına inmeden tedbirlerin gevşetilmesinin mümkün görünmediğini dile getirdi.

Belçika’da yaz bitiminden itibaren artmaya başlayan Kovid-19 vakaları ekim ayında zirve yapmış, ikinci dalga olarak görülen dönemde günlük sayılar 15 bini geçmişti. Bunun üzerine ekim ortasından itibaren salgınla mücadele önlemleri uygulamaya girmişti. Bu çerçevede market ve eczane gibi temel ihtiyaç ürünü satanlar dışındaki tüm mağazalar kapatılmıştı.

Belçika’da bugün itibarıyla günlük Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 800’ün üzerinde bulunuyor.