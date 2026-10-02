ARA
DOLAR
49,07
0,08%
DOLAR
EURO
55,24
-0,02%
EURO
ALTIN
6484,33
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Bessent, dizel arzı için Avrupa'ya çağrı yaptı

Bessent, dizel arzı için Avrupa'ya çağrı yaptı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, küresel dizel arzındaki aksaklıkların giderilmesi için Avrupalı ortaklarına mevcut taahhütlerini yerine getirme sürecini hızlandırma ve ilave arzı derhal piyasaya sunma çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bessent, dizel arzı için Avrupa'ya çağrı yaptı

Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde ABD'nin küresel enerji piyasalarının istikrara kavuşmasına yardımcı olma yönündeki taahhütlerini yerine getirdiğini belirten Bessent, "Avrupalı ortaklarımız, mevcut taahhütlerini yerine getirme sürecini hızlandırmalı ve devam eden aksaklıkların giderilmesi için ilave arzı derhal piyasaya sunmalıdır." ifadesini kullandı.

Bessent, Amerikalı çiftçilerin, kamyon şoförlerinin ve işletmelerin küresel dizel sıkıntısının yükünü taşımak zorunda bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin üzerine düşeni yaptığını savunan Bessent, "Müttefiklerimizden taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da miting için gittiği Texas'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinden dizel stoklarını piyasaya sürmelerini isteyebileceklerini belirtti.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL