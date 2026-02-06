Beyaz Saray anlaşması ve rekabet dev ilaç şirketini vurdu, hisseleri sert düştü

Ozempic'in üreticisi Danimarkalı ilaç devi Novo Nordisk için zorlu bir yıl geliyor. İlaç üreticisi firmanın, zayıflama ilaçlarında yaşanan yoğun rekabet ve kısmen Beyaz Saray ile yapılan anlaşma nedeniyle düşen fiyatlar yüzünden bu yıl satışların düşmesini beklediğini açıklamasının ardından, şirketin hisseleri Çarşamba günü sert bir düşüş yaşadı.

Novo için bu, Ozempic'i satmaya başlamasından önceki yıl olan 2017'den bu yana yıllık satışlarda yaşanan ilk düşüş olacak. Geçen yıl, döviz kurundaki dalgalanmalar hariç tutulduğunda, geliri yaklaşık 49 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla göre yüzde 10'luk bir artış gösterdi. Bu, 2020'den bu yana en yavaş büyüme hızıydı. Şirket, bu yıl satışların döviz hareketlerinin etkisi hariç tutulduğunda yüzde 13'e kadar düşebileceğini, bunun da analistlerin beklediğinden daha karamsar bir görünüm olduğunu belirtti.

Çarşamba günü, Novo Nordisk'in en büyük rakibi Eli Lilly de, Zepbound'u da içeren kilo verme ilaçlarının geleceğine dair çok daha parlak bir tablo çizdi. Amerikan ilaç devi, son bir yılda reçete sayısında Novo'yu geride bırakan kilo verme tedavilerine olan talebin artmasıyla birlikte, satışlarının 2026'da da artmaya devam etmesini beklediğini söyledi.

Lilly'nin hisseleri New York'taki erken işlemlerde yaklaşık yüzde 9 artarak şirketin değerini, geçen yılın sonlarında ilk kez ulaştığı 1 trilyon doların üzerine çıkardı. Novo'nun satış uyarısı, şirketin büyük umutlar beslediği kilo verme ilacı Wegovy'nin hap versiyonunu satmaya başlamasıyla aynı zamana denk geldi . Şirket, hapın Ocak ayı başlarında satışa sunulmasından bu yana 170.000 kişinin satın aldığını belirtti. Beyaz Saray ile yapılan anlaşmaya göre, Novo'nun başlangıç ​​dozu aylık 149 dolara mal oluyor.

NY Times'da yer alan habere göre; Novo Nordisk'in CEO'su Mike Doustdar, günlük hapın satış hızından cesaret aldığını ve düşük fiyatların şirketin ilaçlarına erişimi genişleteceğini ve nihayetinde mali kayıpları hafifleteceğini söyledi. Doustdar, Wegovy hapının ilk ayında, piyasaya sürüldüğü ilk ayda haftalık enjeksiyonluk ilaca göre 15 kat daha hızlı satıldığını belirtti. Novo'nun hisseleri Çarşamba günü Kopenhag'da yüzde 15'ten fazla değer kaybetti. 2024'te Avrupa'nın en değerli halka açık şirketi olduğu zirve noktasından bu yana değerinin yaklaşık üçte ikisini kaybetti.

Novo, Lilly'nin rekabetiyle ve daha ucuz taklit alternatiflerin yaygınlığıyla mücadele etmekte zorlanıyor. Danimarkalı şirket ayrıca Başkan Trump'tan ilaç fiyatlarını düşürmesi yönünde baskı görüyor. Bu baskıların yakın zamanda azalacağına dair çok az işaret var. Beyaz Saray ile yapılan anlaşma, yaşlılar için devlet sağlık sigortası programı olan Medicare aracılığıyla kilo verme ilaçlarına erişimi genişletmeyi öngörüyor, ancak bu yılın ikinci yarısına kadar gerçekleşmeyecek.