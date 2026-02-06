Yeni düzenlemenin detayları netleşti: Ehliyet sınav puanı düştü mü?

Ticari araç sürücüleri ve motokuryeler için SRC belgesi alma sürecinde yeni düzenlemeye gidildi. Değişiklikle birlikte ehliyet puanı şartının düşüp düşmediği ve SRC sınavlarının hangi kurum tarafından yapılacağı merak konusu oldu. Peki, ehliyet puanı düştü mü, sınavları artık kim düzenleyecek?

Sınav sistemi değişiyor

Ticari araç kullanımı için zorunlu tutulan SRC belgesine ilişkin süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim Kursları”na dair hazırladığı yönetmelik Resmi Gazete’de yer aldı. Düzenlemeyle birlikte sınav sistemi kapsamlı biçimde değiştirildi.

Buna göre, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren SRC belgesi başvurusu yapacak adaylar, sınavlara kurs merkezleri yerine ÖSYM’nin uygulayacağı merkezi sınav sistemi üzerinden girecek.

Ayrıca, söz konusu uygulama kamyon ve otobüs sürücüleri yanı sıra, motokuryeleri de kapsıyor.

Uygulamalı sınav şartı kalkıyor

Yeni uygulamayla birlikte uygulamalı sınav şartı kaldırıldı ve değerlendirme yalnızca teorik bilgiyi ölçen yazılı sınav üzerinden yapılacak. Sınav geçme notu da 70 puandan 60 puana çekildi.

Sınav hakkında değişiklik

Öte yandan, kursiyerlerin sınav hakkında da değişikliğe gidildi. Buna göre, sınav hakkı dörtten sekize çıkarıldı. Ayrıca, hastalık, hamilelik veya askerlik gibi mazeretleri bulunan adaylar durumlarını belgelendirmeleri durumunda kayıtlarını dondurabilecek.

Eğitim ve sınav aşamalarının da grup onay tarihinden başlayarak en fazla bir yıl içinde tamamlanması zorunlu olacak.

Kontenjanlar artırıldı

Motokuryelerin de kapsama alınmasıyla kurslarda oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla nüfusa göre belirlenen kontenjanlar yükseltildi. Kurs ücretlerinin ise her yıl ocak ayında valilikler bünyesinde kurulan komisyonlarca tespit edilmesi kararlaştırıldı.