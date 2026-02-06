ARA
ÖSYM açıkladı: YKS başvuruları başladı

2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular başladı. ÖSYM tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, başvuruların 2 Mart 2026 tarihine kadar devam edeceği ifade edildi. Öte yandan, başvuru ücretleri de netleşti.

Merve Özçelik
Merve Özçelik
[email protected]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuruların başladığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sınava başvuruların 6 Şubat-2 Mart 2026 tarihlerinde yapılacağı ifade edildi.

YKS hangi tarihlerde düzenlenecek?

2026 YKS, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenecek. 20 Haziran 2026 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvurular bugün itibarıyla  ÖSYM Başvuru Merkezleri, bireysel olarak ise https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabiliyor.

YKS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru ücretleri ne kadar?

 YKS’de TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için başvuru ücreti geçen yıl 450 TL olarak uygulanmıştı. Bu yıl ise sınav başına ücret 700 TL olarak açıklandı.

YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

