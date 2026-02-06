ÖSYM açıkladı: YKS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuruların başladığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sınava başvuruların 6 Şubat-2 Mart 2026 tarihlerinde yapılacağı ifade edildi.

YKS hangi tarihlerde düzenlenecek?

2026 YKS, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenecek. 20 Haziran 2026 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvurular bugün itibarıyla ÖSYM Başvuru Merkezleri, bireysel olarak ise https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabiliyor.

Başvuru ücretleri ne kadar?

YKS’de TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için başvuru ücreti geçen yıl 450 TL olarak uygulanmıştı. Bu yıl ise sınav başına ücret 700 TL olarak açıklandı.

