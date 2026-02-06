Sözleşmeli eğitim personeli alımı için başvurular başlıyor

Milli Eğitim Akademisi bünyesinde kurulan eğitim ve uygulama merkezlerinde sözleşmeli eğitim personeli olarak görev yapmak isteyen adayların başvuruları, 9-13 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacağı açıklandı.

Kılavuz yayımlandı

Milli Eğitim Akademisi bünyesinde, 7 ilde ve 12 merkezde açılan eğitim ve uygulama merkezlerinde görev yapmak ve akademinin eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere ‘Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği' hükümleri çerçevesinde eğitim personeli istihdamına ilişkin kılavuz yayımlandı.

Kılavuza göre, sözleşmeli eğitim personeli pozisyonlarına Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapıyor olmak kaydıyla profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi ünvanına sahip olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapıyor olmak kaydıyla doktora veya daha üst akademik ünvana sahip olan öğretmen ve diğer personel, öğretmen olarak görev yapanlardan uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanına sahip olanlar başvuruda bulunabileceği belirtildi.

Başvurular 9-13 Şubat tarihlerinde yapılacak

Başvuru şartlarını taşıyan adayların, 9-13 Şubat 2026 tarihleri arasında https://mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresi üzerinden e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak başvuru yapabileceği açıklandı. Başvuruda bulunan adayların, doktora mezuniyetlerine/öğretmenlik alanlarına göre durumlarına uygun eğitim ve uygulama merkezlerinden birini tercih edebileceği ifade edildi.

Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarından başvuruda bulunan adaylardan istihdam edilecek olanlar, Kurul tarafından teklif edilenler arasından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin onayı ile belirlenecek.

Sonuçlar 27 Şubat 2026 tarihinde belli olacak

Sonuçlar 27 Şubat 2026 tarihinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edileceği, Bakanlık kadrolarından başvuranların yerleştirme sonuçlarının ise 25 Mart'ta açıklanacağı belirtildi. Bakanlık kadrolarından başvuruda bulunanların değerlendirilmeleri, Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği'nde yer alan ‘Eğitim Personeli Değerlendirme Formu' üzerinden değerlendirme komisyonlarınca 16-18 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Değerlendirme sonuçları, 19 Şubat 2026 tarihinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edileceğinin altı çizilirken, değerlendirme sonrası oluşan puan üstünlüğüne göre kontenjanın üç katı aday sözlü sınava alınacağı vurgulandı. Sözlü sınav sonuçları ise 11 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre adaylar tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçları 25 Mart 2026 tarihinde Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.