Emekli maaşlarının artırılması için sosyal destek formülü: Kimler yararlanacak?

Son üç yıldır yasal düzenlemelerle artırılan en düşük emekli maaşı uygulaması, sosyal güvenlik sistemindeki dengeleri korumak adına yeni bir modele evriliyor. Hükümet, her seferinde yeni bir yasaya ihtiyaç duymadan emeklilerin gelirini artıracak alternatifler üzerinde çalışıyor.

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi



NTV'den Sibel Can'ın haberine göre; yeni dönemde, seçeneklerden biri, emekli aylığını "Vatandaşlık maaşı" olarak bilinen "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi" kapsamına almak. Bu modelle: emekliler için kapsamlı bir gelir testi yapılacak. Gerçek ihtiyaç sahipleri belirlenerek, geliri belirli bir sınırın altında kalanların maaşları "Vatandaşlık Maaşı" ile hedeflenen tutara tamamlanacak.

Kapsam ve Yararlanma Şartları



Yeni destekten tüm emeklilerin faydalanması beklenmiyor. Üzerinde durulan temel kriterler şunlar:

Tek Gelir Şartı: Desteğin, hanesinde emekli maaşından başka geliri olmayan kişilere odaklanması hedefleniyor.

Etkin Kaynak Kullanımı: Mevcut sosyal yardımların reorganize edilerek daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.

"Fazla Prim" Adaletsizliğine Çözüm



Mevcut sistemde en düşük emekli maaşının sürekli yukarı çekilmesi, uzun yıllar yüksek prim ödeyenler ile az prim ödeyenler arasındaki maaş farkını (makası) daraltmıştı. Yeni düzenleme ile:

Çok prim ödeyenlerin hakkının korunması,

Sistemdeki aktüeryal dengenin (prim-maaş dengesi) yeniden tesis edilmesi hedefleniyor.