ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7079,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13755,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Emekli maaşlarının artırılması için sosyal destek formülü: Kimler yararlanacak?

En düşük emekli maaşı ile daha yüksek prim ödeyen emeklilerin maaşları arasındaki farkın giderek kapanması üzerine yeni bir düzenleme planlanıyor.


Emekli maaşlarının artırılması için sosyal destek formülü: Kimler yararlanacak?

Son üç yıldır yasal düzenlemelerle artırılan en düşük emekli maaşı uygulaması, sosyal güvenlik sistemindeki dengeleri korumak adına yeni bir modele evriliyor. Hükümet, her seferinde yeni bir yasaya ihtiyaç duymadan emeklilerin gelirini artıracak alternatifler üzerinde çalışıyor.

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi

NTV'den Sibel Can'ın haberine göre; yeni dönemde, seçeneklerden biri, emekli aylığını "Vatandaşlık maaşı" olarak bilinen "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi" kapsamına almak. Bu modelle: emekliler için kapsamlı bir gelir testi yapılacak. Gerçek ihtiyaç sahipleri belirlenerek, geliri belirli bir sınırın altında kalanların maaşları "Vatandaşlık Maaşı" ile hedeflenen tutara tamamlanacak.

Kapsam ve Yararlanma Şartları

Yeni destekten tüm emeklilerin faydalanması beklenmiyor. Üzerinde durulan temel kriterler şunlar:

Tek Gelir Şartı: Desteğin, hanesinde emekli maaşından başka geliri olmayan kişilere odaklanması hedefleniyor.

Etkin Kaynak Kullanımı: Mevcut sosyal yardımların reorganize edilerek daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.

"Fazla Prim" Adaletsizliğine Çözüm

Mevcut sistemde en düşük emekli maaşının sürekli yukarı çekilmesi, uzun yıllar yüksek prim ödeyenler ile az prim ödeyenler arasındaki maaş farkını (makası) daraltmıştı. Yeni düzenleme ile:

Çok prim ödeyenlerin hakkının korunması,

Sistemdeki aktüeryal dengenin (prim-maaş dengesi) yeniden tesis edilmesi hedefleniyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL