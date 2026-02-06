Louvre Müzesi soygununda düşürülmüştü: O taç ilk kez görüntülendi

Her gün binlerce kişiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde, 19 Ekim’de bir soygun olayı yaşanmıştı.

Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti.