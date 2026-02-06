ARA
  Louvre Müzesi soygununda düşürülmüştü: O taç ilk kez görüntülendi

Louvre Müzesi soygununda düşürülmüştü: O taç ilk kez görüntülendi

19 Ekim’de yaşanan soygunda hırsızların kaçarken düşürdüğü, İmparatoriçe Eugénie’ye ait elmas işlemeli tacın fotoğrafı Louvre Müzesi tarafından ilk kez paylaşıldı.

Son Güncellenme:
Louvre Müzesi soygununda düşürülmüştü: O taç ilk kez görüntülendi

Louvre Müzesi, 19 Ekim’deki soygun sırasında hırsızların kaçarken düşürdüğü İmparatoriçe Eugénie’ye ait elmas işlemeli tacın fotoğrafını ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Müze yönetimi, vitrinden çıkarılırken ciddi hasar gören eserin tamamen restore edilebileceğini açıkladı.

1 "Taç, 'ciddi şekilde deforme' oldu"

"Taç, 'ciddi şekilde deforme' oldu"

Soygunun ardından fotoğrafı ilk kez yayınlayan müze yetklileri, hırsızların tacı cam vitrininde açtıkları dar bir delikten çıkarmaya çalışmaları nedeniyle "ciddi şekilde deforme" olduğunu belirtti.

2 Taç, orijinal haline geri getirilecek

Taç, orijinal haline geri getirilecek

Müze yetkilileri tacın "neredeyse sağlam" olduğunu ve tamamen restore edilip, orijinal haline geri getirileceğini kaydetti.

3 Taç üzerinde 8 altın kartaldan biri kayboldu

Taç üzerinde 8 altın kartaldan biri kayboldu

Yetkililer ayrıca, taç üzerinde bulunan 8 altın kartaldan birinin kaybolduğunu, 56 zümrüt ve bin 354 elmasının 10'u hariç tamamının yerinde durduğunu kaydetti.

4 Louvre Müzesi soygunu

Louvre Müzesi soygunu

Her gün binlerce kişiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde, 19 Ekim’de bir soygun olayı yaşanmıştı.

Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti.

5 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevher çalındı

88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevher çalındı

Hırsızlar toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevheri çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. 

6 Tarihi eserler bulunamadı

Tarihi eserler bulunamadı

Şüpheliler, soygundan yaklaşık iki hafta sonra yakalanmıştı. Tarihi eserler ise ele geçirilememişti.
