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  • Biden, Zelenskiy'i yanlışlıkla "Putin" diye sahneye çağırdı

Biden, Zelenskiy'i yanlışlıkla "Putin" diye sahneye çağırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'i sahneye çağırırken, "Beyefendiler, hanımefendiler, karşınızda Başkan Putin." dedi.

12 Temmuz 2024 | 09:16
Son Güncellenme: 12 Temmuz 2024 | 09:26
Biden, Zelenskiy'i yanlışlıkla "Putin" diye sahneye çağırdı

Biden, NATO Zirvesi kapsamında "Ukrayna Sözleşmesi"nin imza töreninde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vahşi savaşına karşı herkesin birlik olduğunu belirten Biden, Ukrayna'nın özgürlük ve geleceğini korumak için birlikte hareket edeceklerini vurguladı.

Joe Biden, Ukrayna gibi özgür ülkelerin "tiran komşulardan" korkmadığı bir dünya düzeni için birlik içinde olduklarını ifade etti.

Rakibi Donald Trump'la canlı yayın münazarasından sonra fiziksel ve zihinsel sağlığı tartışma konusu olan ABD Başkanı Biden, Zelenskiy'i sahneye çağırırken, "Beyefendiler, hanımefendiler, karşınızda Başkan Putin." ifadesini kullandı.

Kürsüden ayrılmak üzereyken hatasını fark eden Biden, "Başkan Putin mi? Putin’i yenmeliyiz. Başkan Zelenskiy. Putin’i yenmeye çok odaklanmışım." ifadeleriyle durumu toparlamaya çalıştı.

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New York borsası Powell sonrası yükselişle kapandı
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İş Yatırım'a göre BİST’te sektörüne göre iskontolu şirketlerden getiri potansiyeli en yüksek olan 9 hisse
Papilon Savunma (PAPIL) SPK başvurusunu duyurdu
Babacan Holding halka arz planını açıkladı
Borsada dün temettü kararı açıklayan 7 şirket
Özyaşar Tel (OZYSR) temettü kararını duyurdu
Yiğit Akü (YIGIT) temettü kararını duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 9 şirket (8-12 Temmuz)
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