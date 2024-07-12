Biden, NATO Zirvesi kapsamında "Ukrayna Sözleşmesi"nin imza töreninde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vahşi savaşına karşı herkesin birlik olduğunu belirten Biden, Ukrayna'nın özgürlük ve geleceğini korumak için birlikte hareket edeceklerini vurguladı.

Joe Biden, Ukrayna gibi özgür ülkelerin "tiran komşulardan" korkmadığı bir dünya düzeni için birlik içinde olduklarını ifade etti.

❝Beyefendiler, hanımefendiler, karşınızda Başkan Putin❞



Rakibi Trump'la canlı yayın münazarasından sonra fiziksel ve zihinsel sağlığı tartışma konusu olan ABD Başkanı Biden, NATO Zirvesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i yanlışlıkla "Putin" diyerek sahneye çağırdı… pic.twitter.com/WMFb70FSqN — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 11, 2024

Rakibi Donald Trump'la canlı yayın münazarasından sonra fiziksel ve zihinsel sağlığı tartışma konusu olan ABD Başkanı Biden, Zelenskiy'i sahneye çağırırken, "Beyefendiler, hanımefendiler, karşınızda Başkan Putin." ifadesini kullandı.

Kürsüden ayrılmak üzereyken hatasını fark eden Biden, "Başkan Putin mi? Putin’i yenmeliyiz. Başkan Zelenskiy. Putin’i yenmeye çok odaklanmışım." ifadeleriyle durumu toparlamaya çalıştı.