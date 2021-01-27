Biden yönetimi, aralarında BAE’ye satış onayı verilen F-35’lerin de bulunduğu birçok askeri satışı geçici olarak askıya aldı.

Wall Street Journal’ın haberinde, ABD’li yetkililere göre, Biden yönetiminin, eski Başkan Donald Trump tarafından onaylanan milyarlarca dolarlık silah satış işlemini gözden geçirdiği belirtildi. ABD’nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığı silah satışlarını geçici olarak dondurduğu iddia ediliyor.

Habere göre yetkililer, incelemenin Riyad’a hassas güdümlü mühimmat satışının yanı sıra BAE’ye F-35 satışını da içerdiğini aktardı.

Haberde ABD yetkilileri, yeni bir yönetimin daha önceki yönetim tarafından onaylanan silah satışlarını gözden geçirmesinin alışılmadık bir şey olmadığını ve duraklamaya rağmen, işlemlerin ilerleyebileceğini söylüyor.

Biden, seçimler öncesi Demokrat Parti adayı olduktan sonra “(Suudi Arabistan) Krallık ile ilişkilerimizi yeniden gözden geçireceğiz. ABD’nin Suudi Arabistan’a Yemen savaşı için verdiği desteği keseceğiz. Amerika’nın petrol satın almak ve silah satmak için kendi değerlerini görmezden gelmeyeceğini temin ediyoruz.” vurgusu yapmıştı.

BAE 23 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMAYI DUYURMUŞTU

Yaklaşık bir hafta önce Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Washington Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, ülkelerinin ABD hükümetiyle daha önce satın almak istediği F-35 savaş uçağı ve diğer savunma ekipmanlarını içinde barından anlaşmanın yapıldığı ifade edilmişti.

Anlaşma bedelinin 23 milyar dolar olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bu savunma paketinin içinde 10.4 milyar dolarlık 50 adet F-35 tipi savaş uçağı, 2.97 milyar dolarlık 18 adet MQ-9B tipi Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve 10 milyar dolarlık farklı mühimmatın yer aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, anlaşma metninde söz konusu savunma paketinin teslimi için tahmini bir takvimin yer aldığı aktarılırken, belirli bir tarih ise verilmedi.

TRUMP GÖREVİNİN SON GÜNÜNDE İMZALAMIŞTI

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, 20 Ocak’taki görevinin son gününde BAE’ye F-35 tipi savaş uçağı satışına onay veren bir anlaşma imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ise söz konusu anlaşmayı gözden geçireceğini söylemişti.

ABD’nin Orta Doğu’daki önemli müttefiklerinden olan BAE, uzun bir süredir Washington’dan F-35 satın almak istiyordu. BAE’nin bu talebinin önü, İsrail ile ilişkilerini Kasım 2020’de bir anlaşma ile normalleştirmesinin ardından açılmıştı.