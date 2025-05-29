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Bilim insanları, Amerika kıtasında 6 bin yıl önce yaşamış yeni bir insan grubu keşfetti

Bilim insanları, yaklaşık 6 bin yıl önce Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasındaki kara köprüsünün yakınında yaşayan yeni bir antik avcı-toplayıcı grubu tespit etti.

29 Mayıs 2025 | 20:34
Son Güncellenme: 29 Mayıs 2025 | 20:50
Bilim insanları, Amerika kıtasında 6 bin yıl önce yaşamış yeni bir insan grubu keşfetti

Science Advances dergisinde yayımlanan makaleye göre, araştırmacılar, insanların binlerce yıl önce Amerika kıtasına nasıl yayıldığını araştırdı.

Araştırmacılar, antik DNA incelemeleri sonucu 6 bin yıl önce Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasındaki kara köprüsüne yakın alan olarak değerlendirilen günümüz Kolombiya'sının Bogota kentinin yüksek platolarında yaşayan yeni bir antik avcı-toplayıcı grubu keşfetti.

Söz konusu grubun Kuzey Amerika'daki antik yerli Amerikalıların soy ağacından gelmediğini belirleyen araştırmacılar, ayrıca antik veya günümüz Güney Amerikalı insan kökenleriyle de bir bağlantısının bulunmadığını fark etti.

Daha sonra bu antik grubun yok olduğunu ve genetik olarak farklı bir insan grubunun bölgede yaşamaya başladığını belirten araştırmacılar, onları yok eden şeyin tam olarak ne olduğunu konusunda ise henüz net bir görüşleri olmadığını kaydetti.

Florida Atlantic Üniversitesi'nden arkeolog Andre Luiz Campelo dos Santos, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, "Bu beklenmedik bir durum. Bu noktaya kadar, Güney Amerika'da ortaya çıkacak başka bir soy olduğuna inanmıyorduk." ifadesini kullandı.

Campelo dos Santos, Güney Amerika'daki daha fazla geni analiz etmenin, bu yeni grubun gerçekten yok olup olmadığını veya büyük gruplara karışıp başka yerlerde onların soyundan gelenlere dair kanıt olup olmadığını doğrulamaya yardımcı olacağını belirtti. Fotoğraf: AA/ Arşiv

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