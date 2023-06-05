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  • Bir dönem dahi olarak görülüyordu: ABD medyası cezaevinden fotoğraflarını paylaştı

Bir dönem dahi olarak görülüyordu: ABD medyası cezaevinden fotoğraflarını paylaştı

Sağlık teknolojisi şirketi Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes, yatırımcılara komplo kurmak ve dolandırıcılık suçlamasıyla 11 yıllık hapis cezasını çekmek üzere bu hafta başında Teksas'taki bir cezaevine girdi. ABD medyası ise Holmes'ün içeriden fotoğraflarını yayınladı.

05 Haziran 2023 | 11:33
Son Güncellenme: 05 Haziran 2023 | 11:37
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Bir dönem dahi olarak görülüyordu: ABD medyası cezaevinden fotoğraflarını paylaştı

New York Post'un haberine göre 39 yaşındaki Holmes, Salı günü cezaevine girdi.

BİR ZAMANLAR 9 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDEYDİ

Holmes'un, bir damla kanı test ederek yüzlerce rahatsızlığı saptadığı bir teknoloji geliştirdiğine dair yalan beyanda bulunduğu şirketi Theranos bir zamanlar 9 milyar dolar değerindeydi.

Savcılar, Ocak 2022'de, Holmes'un, 2010-2015 yıllarında yatırımcıları parmaktan alınan tek damla kanla çeşitli testler yapabileceğine ikna ederek dolandırdığını belirtmişti. Jüri üyeleri, Holmes'u yatırımcılara komplo kurmak ve dolandırıcılıktan suçlu bulmuştu.

452 MİLYON DOLAR TAZMİNAT

Şirketin, durumun böyle olmadığını bilmesine rağmen cihazın sadece birkaç damla kanla yüzlerce hastalığı tespit edebildiğini söylediği iddia ediliyor. Holmes'un Theranos'taki sağ kolu Ramesh "Sunny" Balwani de geçen Aralık ayında dolandırıcılık ve komplo kurmaktan hüküm giymişti.

Holmes ve Balwani'nin; Fox News'in sahibi Rupert Murdoch, Walgreens, Safeway ve Walmart'ın kurucuları Walton ailesi de dahil olmak üzere dolandırıcılık nedeniyle zarar gören yatırımcılara tazminat olarak 452 milyon dolar ödemesi kararı da çıkmıştı.
 

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