New York Post'un haberine göre 39 yaşındaki Holmes, Salı günü cezaevine girdi.

BİR ZAMANLAR 9 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDEYDİ

Holmes'un, bir damla kanı test ederek yüzlerce rahatsızlığı saptadığı bir teknoloji geliştirdiğine dair yalan beyanda bulunduğu şirketi Theranos bir zamanlar 9 milyar dolar değerindeydi.

Disgraced Theranos fraudster Elizabeth Holmes seen for first time in prison https://t.co/rqtyuqgO7Z pic.twitter.com/B6cZpXVWjb — New York Post (@nypost) June 3, 2023

Savcılar, Ocak 2022'de, Holmes'un, 2010-2015 yıllarında yatırımcıları parmaktan alınan tek damla kanla çeşitli testler yapabileceğine ikna ederek dolandırdığını belirtmişti. Jüri üyeleri, Holmes'u yatırımcılara komplo kurmak ve dolandırıcılıktan suçlu bulmuştu.

452 MİLYON DOLAR TAZMİNAT

Şirketin, durumun böyle olmadığını bilmesine rağmen cihazın sadece birkaç damla kanla yüzlerce hastalığı tespit edebildiğini söylediği iddia ediliyor. Holmes'un Theranos'taki sağ kolu Ramesh "Sunny" Balwani de geçen Aralık ayında dolandırıcılık ve komplo kurmaktan hüküm giymişti.

Holmes ve Balwani'nin; Fox News'in sahibi Rupert Murdoch, Walgreens, Safeway ve Walmart'ın kurucuları Walton ailesi de dahil olmak üzere dolandırıcılık nedeniyle zarar gören yatırımcılara tazminat olarak 452 milyon dolar ödemesi kararı da çıkmıştı.

