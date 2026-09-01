"İran'a gerekli yardımı sağlamaya çalışıyoruz"

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

İran ile ABD arasında haziran ayında imzalanan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladıklarını hatırlatan Putin, "Ateşkes istikrarsız ve çok kırılgan oldu. Bu zor dönemde İran'a gerekli yardımı sağlamaya çalışıyor, ihtiyaç duyduğu ürünleri tedarik ediyoruz." dedi.

Ülkesiyle İran ilişkilerinin gelişmekte olduğunu vurgulayan Putin, "İran ile ilişkilerimiz, Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması çerçevesinde tüm yönlerde gelişiyor. Askeri ve siyasi duruma rağmen, ticari ve ekonomik ilişkilerimizde geçen yıl elde ettiğimiz ivmeyi koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile İran arasında sağlanan serbest ticaret anlaşmasının önemini vurgulayan Putin, Rusya'nın İran halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu kaydetti.

Rus lider, İran lideri Mücteba Hamaney'e selamlarını ve destek mesajını da iletti.

"ABD’nin İran’a saldırısının hiçbir mantıklı gerekçesi yoktu"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise görüşmede ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını eleştirerek, "Büyük güçlerin, güce sahip oldukları için uluslararası çerçeve ve kuralları dikkate almadan saldırıda bulunma hakkı yoktur." dedi.

İran’a verdiği destek dolayısıyla Putin’e teşekkür eden Pezeşkiyan, "İran ve Rusya arasındaki ilişki sıradan bir ilişki değil, stratejik bir ilişkidir." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS üyeliğinin amaçlarından birinin tek taraflılıkla mücadele etmek olduğunu belirterek, Putin’in çok taraflılığın güçlendirilmesi yönündeki yaklaşımını desteklediklerini söyledi.

"ABD mutabakata dönerse biz de uyacağız"

"ABD’nin İran’a saldırısının hiçbir mantıklı gerekçesi yoktu" diyen Pezeşkiyan, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakata da değinerek, "İmzaladığımız mutabakata bağlıyız. ABD aynı mutabakata geri dönerse biz de buna uyacağız." ifadelerini kullandı.

İran’ın söz konusu mutabakatta ülkesinin "hak ve hukukundan" başka bir talepte bulunmadığını belirten Pezeşkiyan, ABD’nin İran'a hukuka aykırı talepler dayatamayacağını vurguladı.

Pezeşkiyan ayrıca İran halkının ABD ve İsrail karşısında güçlü şekilde durduğunu belirterek, bu ülkelerin saldırılarını sürdürmesi halinde İran’ın karşılarında güçlü şekilde durmaya devam edeceğini kaydetti.