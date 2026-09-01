Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu, TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ve bünyesinde bulunan İstanbul, Güneydoğu Anadolu, Ege, Akdeniz, Karadeniz, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği desteğiyle hayata geçirilen fuar, Tüyap Fuarcılık Grubu ve ALZ Grup işbirliğiyle düzenleniyor.

Yurt içi ve dışından 1000'den fazla katılımcı firmanın yer aldığı fuarın, 120 bin metrekare sergileme alanında 150 ülkeden yaklaşık 70 bin profesyonel ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, açılışta yaptığı konuşmada, tarımın artık yalnızca bir üretim alanı olmadığını, gıda güvenliği, teknoloji ve lojistikle ilişkili olduğunu belirterek, "Tarım, sürdürülebilirliktir, sanayidir ve en önemlisi ihracattır. Bu nedenle, ürettiğimizi markalaştırmamız, coğrafi işaretlerimizle korumamız, kaliteli ambalajla, güçlü tasarımla, doğru hikayeyle dünyaya anlatmamız gerekiyor." dedi.

Gelecekte gıdayı üreten ülkeler kadar gıdayı güvenli, sürdürülebilir ve katma değerli üreten ülkelerin kazanacağını ifade eden Gültepe, Türkiye'nin bu yarışta güçlü bir avantaja sahip bulunduğunu ancak bu avantajı kalıcı bir ihracat gücüne dönüştürmek zorunda olduğunu belirtti.

Gültepe, tarım sektörünün bu yılın ocak-temmuz döneminde yaptığı ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 21,2 milyar dolara ulaştığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu dönemde ayçiçek yağı ihracatımız 769 milyon dolara, makarna ihracatımız 582 milyon dolara, bisküvi ve gofret ihracatımız 581 milyon dolara, çikolata ve kakao içeren ürünlerde ihracatımızsa 589 milyon dolara ulaştı. Ayçiçek yağında yüzde 21, makarnada yüzde 12,5, bisküvi ve gofrette ise yüzde 5,7 artış kaydettik. Elde edilen bu başarıların diğer sektörlerimize de örnek oluşturmasını diliyorum."

"Gıda sektörü, küresel talepteki dalgalanmalara karşı birçok sektöre göre daha dirençli"

Mustafa Gültepe, küresel ticarette önemli bir dönüşüm yaşandığını, talep koşullarının değiştiğini, rekabetin ve maliyet baskısının artmaya devam ettiğini belirterek, böyle bir ortamda gıda sektörünün büyük bir potansiyel barındırdığını ifade etti.

Gıdanın temel ihtiyaç olduğuna işaret eden Gültepe, "Gıda sektörü küresel talepteki dalgalanmalara karşı birçok sektöre göre daha dirençli. Şimdi bu avantajı daha fazla ihracata dönüştürmenin zamanı. Daha fazla markalaşmanın, daha fazla katma değerli üretimin, daha güçlü tanıtımın ve daha güçlü küresel bağlantıların zamanı. Biz buradan dünyaya, üretim gücümüzü, Anadolu'nun mutfak zenginliğini, Türk gıda sektörünün kalite ve çeşitliliğini ve bütün bunların arkasındaki güçlü ihracat vizyonunu anlatacağız." diye konuştu.

TİM Başkanı Gültepe, kurdele kesiminin ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve beraberindeki heyetle fuar alanını gezerek firmalardan ürünlerine ilişkin bilgi aldı. Fuarda, 60 odak ülkeden 2 binin üzerinde iş insanından oluşan VIP alım heyetleri yer alıyor. B2B görüşme programı, Foodist Forum ve Foodist Show Kitchen gibi etkinliklerin düzenleneceği fuar, 4 Eylül Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.