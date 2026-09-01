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SGK borçlarında taksitlendirilen tutar açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına yönelik avantajlı tecil ve taksitlendirmeyle 183,3 milyar liralık borcun taksitlendirildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
SGK borçlarında taksitlendirilen tutar açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Işıkhan, prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde vatandaşlara kolaylık sağladıklarını belirtti.

Bakan Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"4 Haziran 2026-31 Ağustos arasında işverenlerin ve sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik yeni bir tecil ve taksitlendirme düzenlemesini uyguladık. Tecile başvuran işveren ve 4/b'li sigortalı çalışan sayısı 148 bin 984, tecil edilen borç tutarı 183,3 milyar lira, toplam tahsilat 7,5 milyar lira (ilk taksit miktarı). İşverenler ile çalışanların yanında olmaya, üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz."

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