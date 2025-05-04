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Bir dönemin sonu: Ünlü yatırımcı emekli oluyor

Berkshire Hathaway'nin CEO'su ve başkanı Warren Buffett, (60 yılın ardından) 2025 yılı sonunda emekli olacağını açıkladı. 94 yaşındaki Buffett Nebraska'da düzenlenen yıllık yatırımcı toplantısında bu duyuruyu yaptı.

03 Mayıs 2025 | 23:59
Son Güncellenme: 04 Mayıs 2025 | 00:10
Bir dönemin sonu: Ünlü yatırımcı emekli oluyor

Dünyanın 5'inci en zengin adamı Buffett, yönetim kuruluna, şirketin mevcut başkan yardımcısı Greg Abel'in CEO olarak kendi yerine atanmasını önereceğini belirtti. Abel, 62 yaşında ve 2001 yılından beri Buffett'ın halef olarak belirlediği isim. Kendisinin, şirketin sigorta dışındaki tüm operasyonlarından sorumlu olduğu biliniyor.

CNBC'nin haberine göre Buffett, toplantının son anlarında, "Yarın, Berkshire'ın yönetim kurulu toplantımız var. 11 direktörümüz var; bu direktörlerden ikisi, çocuklarım Howie ve Susie, burada bahsedeceğim konuda bilgi sahibiler. Diğerleri için bu bir haber olacak, ancak bence artık Greg'in yıl sonunda şirketin CEO'su olması gerektiği zaman geldi" dedi.

Buffett, emeklilik kararını duyurduktan sonra yaptığı açıklamada, Berkshire Hathaway hisselerinin hiçbirini satmayı planlamadığını, ancak zamanla bu hisseleri bağışlayacağını ifade etti. Ayrıca, şirketin geleceğinin Greg Abel'in yönetiminde kendisinden daha parlak olacağına inandığını belirtti.

Bu duyuru, Buffett'ın emeklilik planlarını daha önce kamuoyuna açıklamaması nedeniyle yatırımcılar arasında şaşkınlıkla karşılandı. Ancak Buffett, şirketin geleceği konusunda güvenini yineleyerek, yatırımcıları rahatlatmaya çalıştı.

WARREN BUFFETT KİMDİR?

Omaha Kahini olarak bilinen Buffett, ABD'li eski bir kongre üyesinin oğlu. Yatırım dünyasına olan ilgisi erken yaşlarda başladı. 11 yaşında ilk hisse senedini aldı ve 13 yaşında ilk vergi beyannamesini doldurdu. Buffett,  1965 yılında Berkshire Hathaway’i satın aldı. O dönemde zor durumda olan bir tekstil şirketiydi. Buffett, şirketin değerini gördü ve kontrolünü ele geçirdi. Başlangıçta Berkshire Hathaway’in tekstil işine odaklanmış olsa da, zamanla bu şirketi bir holding şirketine dönüştürdü. Yavaş yavaş, tekstil işini küçültmeye ve diğer iş kollarına yönelmeye başladı. Berkshire Hathaway, bu dönemde sigorta, enerji, perakende ve finans gibi sektörlerde yatırımlar yaparak, Buffett’in yatırım stratejilerinin başarıya ulaşmasını sağladı. Bugün, Berkshire Hathaway’in portföyünde sigorta şirketi Geico, pil üreticisi Duracell, restoran zinciri Dairy Queen gibi düzinelerce önemli marka bulunuyor.


 

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GERİ
İLERİ
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