Telekomünikasyon milyarderi, 2500 öğrenciye 1000 dolar verdi ama bir şartla...

Granite Telecommunications'ın kurucu ortağı ve CEO'su Robert Hale Boston Massachusetts Üniversitesi öğrencilerine mezuniyet töreninde ikişer zarf dağıttı. ABD basınına göre öğrencilere 1000 doların yarısını bağışlamaya çağırdı ve bunu "bağış hediyesi" olarak nitelendirdi.

Insider'ın haberine göre ilk zarf öğrenciler için bir hediye ikinci zarf ise bağış yapmaları gereken tutarı içeriyor.

Paylaşılan bir videoda Hale'in açıklamasının ardından çalışanların çantalardan zarf yığınlarını çıkardığı, öğrencilerin şaşırdığı görülüyor.

KAÇ ÖĞRENCİ VARDI?

Habere göre mezuniyet töreninde 2.500 lisans öğrencisi vardı. Forbes'ın hesaplamasına göre toplam 2.5 milyon dolarlık bu tutar Hale'in 5 milyar dolarlık servetinin sadece çok küçük bir kısmını oluşturuyor.

Forbes'un Ekim 2022 tarihli bir çalışmasına göre 56 yaşındaki Hale servetini %70 hissesine sahip olduğu özel Granite şirketinden elde etti. Telekomünikasyon şirketi 2021 yılında 1,6 milyar doların üzerinde gelire ulaştı ve uzun vadeli borcu bulunmuyor.