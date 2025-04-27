ARA
DOLAR
38,43
0,23%
DOLAR
EURO
43,66
-0,07%
EURO
GRAM ALTIN
4100,88
-0,67%
GRAM ALTIN
BIST 100
9432,55
-0,61%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bir rapora göre ABD için gerçek tehdit

Çin'in, küresel arzın büyük bölümünü karşıladığı kritik minerallerin ihracatını kısıtlamasının Amerikan savunma sanayi tedarik zincirinin yaklaşık 3'te 2'sini etkileyeceği bildirildi.

27 Nisan 2025 | 16:21
Son Güncellenme: 27 Nisan 2025 | 16:22
Bir rapora göre ABD için gerçek tehdit

Savuma sanayi enformasyon şirketi Govini'nin hazırladığı raporda, Çin'in ihracatını kısıtladığı galyum, germanyum, tungsten ve tellür gibi kritik minerallerin ABD'nin silah sistemlerinin yüzde 78'inde kullanıldığına işaret edildi.

Amerikan savunma sanayisinin ürettiği 1900 silah sisteminin üretim sürecinin incelendiği raporda, bu sistemlerde kullanılan kritik minerallerin büyük bölümünün tedarikinin Çin'den yapıldığı belirtildi.

Raporda, savunma sanayisinde kullanılan germanyumun yüzde 82,4'ünün, tellürün yüzde 91,2'sinin Çin'den sağlandığı, antimuanın ise ancak yüzde 19'nun Çin dışından alınabildiği ifade edildi.

Askeri donanımlarda söz konusu minerallere olan bağımlılığın Deniz Piyadeleri'nde yüzde 61,7, donanmada ise yüzde 91,6'ya kadar çıktığı belirtildi. Bu bağımlılığın, savunma sanayi tedarik zincirlerinin siyasi ve ekonomik pazarlıklarda koz olarak kullanılmasının yanı sıra maliyetleri artırarak üretim takvimlerini de olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

Raporda, F-35 savaş uçaklarının füze uyarı sistemi için kızıl ötesi odak düzlemi dizilerinin yapımında antimuan, AN/SPY-6 radarlarının yapımında galyum, nükleer serpinti algılama sistemleri ve Javelin füzelerinin kızılötesi optiklerinde germanyum, zırh delici tank mühimmatında tungsten, RQ-21 Blackjack insansız hava araçlarının termoelektrik jeneratörlerinde tellür kullanıldığı bildirildi.

- "ABD, Çin'e temelden bağımlı durumda"

Çin'in ihracat kontrolü getirdiği 5 kritik mineralin savunma sanayisinde kullanımının son 15 yılda yüzde 23,2 arttığına işaret edilen raporda, şu ifadeye yer verildi:

"Çin'in kritik minerallere yönelik ihracat yasakları ve kısıtlamaları, bilinen bir sırrı ifşa etti; siyasi söylemlere rağmen ABD, silah sistemlerinin temel bileşenleri için Çin'e temelden bağımlı durumda."

Raporda, Çin kaynaklı bu sınamaya karşı yerel üretim kapasitelerinin artırılması ve stratejik stokların genişletilmesi önerisinde bulunuldu.

Çin, ABD'nin çip sektörü başta olmak üzere teknoloji alanında uyguladığı kısıtlamalara karşılık olarak galyum, germanyum ve antimuanın yanı sıra tarife artışlarına karşı tungsten, tellür, bizmut, molibden ve indiyum ihracatına kontrol getirmişti.

Pekin yönetimi, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamındaki tarife artışına karşı da samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, lütesyum, skandiyum, itriyum ve alaşımlarının olduğu 7 kategorideki nadir toprak elementini ihracat kontrol listesine almıştı.

17 grup nadir toprak elementinin yaklaşık 90'ını üreten Çin, ihracat kısıtlamasıyla bu alandaki küresel hakimiyetini de ekonomik bir koza çevirme niyetini ortaya koymuştu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4100,88 -0,67%
  • ALTIN ONS 3318,7 -1,04%
  • BIST 100 9432,55 -0,61%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,683 0,74%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38546 -0,01371%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,625 -0,3645%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,4342 0,2292%
  • EURO/DOLAR 1,1364 -0,237%
  • EURO/TURK LIRASI 43,6592 -0,0662%
  • STERLIN/DOLAR 1,3309 -0,25108%
Borsa Haberleri
Borsada bu hatta genel kurulu olan 37 şirket
Borsada cuma günü temettü açıklayan 8 şirket
THY, Akbank, Koç Holding... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
Bünyesinde halka açık 4 şirket var
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
Borsada geçen hafta bedelsiz kararını duyuran 4 şirket
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
Doğuş Otomotiv (DOAS) 1. çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)
Alfa Solar Enerji'den temettü teklifi (2025)
Çelebi Hava Servisi (CLEBI) temettü ödeme tarihi (2025)
Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
GERİ
İLERİ
Borsada bu hatta genel kurulu olan 37 şirket
Borsada cuma günü temettü açıklayan 8 şirket
THY, Akbank, Koç Holding... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
Bünyesinde halka açık 4 şirket var
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
Borsada geçen hafta bedelsiz kararını duyuran 4 şirket
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
Doğuş Otomotiv (DOAS) 1. çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)
Alfa Solar Enerji'den temettü teklifi (2025)
Çelebi Hava Servisi (CLEBI) temettü ödeme tarihi (2025)
Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL