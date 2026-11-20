Uludağ'daki bir otelin sahibi Ömer Faruk Kamburoğlu da aylar öncesinden başladıkları hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Afet önlemlerine önem verdiklerini vurgulayan Kamburoğlu, "İşletmeler olarak üzerimize düşen görevleri devlet kontrolü nezaretinde de yerine getiriyoruz." dedi.

Kamburoğlu, Uludağ'ın Türkiye'nin en gözde kış turizmi merkezlerinden olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Önceki yıllara göre erken rezervasyon taleplerini gayet iyi alıyoruz. Şu anda yüzde 25'in üzerine çıktık. Uludağ için bu kışın dolu ve yoğun geçeceği görünüyor. Uludağ kış turizminin başlangıç noktası. Nesiller boyu, üçüncü nesil, bir sonraki nesil torunlara kadar Uludağ alışkanlığı var insanlarda. Lokasyon olarak İzmir, İstanbul, Eskişehir gibi büyük şehirlerin ortasındayız. Osmangazi Köprüsü'yle ulaşım çok kolay. Özellikle İstanbul'dan yaklaşık 2 saatte burada oluyorsunuz. Uludağ'ın tabii ki kendi özel bir tabiatı var. O yüzden misafirlerimiz Uludağ'ı tercih ediyorlar, biz de bundan mutluyuz."