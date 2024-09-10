Birleşik Krallık'ta dikkat çeken anket: Haberde ilk sırada artık televizyon yok

Ofcom tarafından yapılan araştırmaya göre Birleşik Krallık'ta halkın %71'i haber için online hizmetleri kullandığını söyledi. Televizyon haber bültenlerini izleyenlerin oranı %70 oldu.
- Geçen yılki araştırmaya göre online kaynaklar %68'den %71'e çıkarken, sosyal medya da %47'den %52'ye yükseldi.
- Yaşları 16 ila 24 arasında değişen kişiler arasında haber için sosyal medyayı kullanma oranı %82.
- En sık bahsedilen çevrimiçi haber kaynakları Facebook, YouTube ve Instagram oldu. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan Meta ankette yüzde 40'lık oranla ikinci en büyük haber kaynağı oldu.
- Habere göre ülkede BBC (Yüzde 68) ile en büyük kaynak olmaya devam ediyor.
- Anketteki en büyük düşüşler geleneksel haber sağlayıcıları için gerçekleşti. Gazeteler ve web sitelerini kullandığını söyleyenlerin sayısı %39'dan %34'e düştü.
- TV haberleri %75'ten %70'e düştü. BBC News online da %22'den %18'e düşmüş. BBC makaleye "Ancak anket belirli sitelerin kullanımını ölçmüyor" notunu eklemiş ve "BBC (1,2 milyar ziyaret) ve CNN (710 milyon ziyaret), UK Press Gazette'in en son aylık anketine göre dünyanın en büyük iki haber sitesidir" diyor.