Bitcoin logolu turuncu Mercedes'in sahibi ortaya çıktı

Davos'taki gizemli Mercedes'in sırrı çözüldü. İkonik logo yerine bir bitcoin logosu bulunan ve tekerleklerin üzerinde 'kriptoya güveniyoruz' yazısı bulunan Mercedes, Davos Gezinti Yolu boyunca Casper Labs tarafından yönetilen bir alan olan Blockchain Hub’ın dışına park edilmişti.

CNBC'nin haberine göre Promenade Caddesi'nde geçen yıl pek çok kripto firmasının stantları vardı. Bu yıl kripto dünyası açısından bir sesizlik var. CNBC, "2022′deki kripto piyasası düşüşünden bu yana, Davos’ta gösterişli vitrinlere sahip çok daha az kripto firması var" yorumu yapıyor.

Pazartesi günü ise turuncu bitcoin logolu Mercedes gündeme oturmuştu. Aracı kimin park ettiği bilinmiyordu.

CNBC’ye konuşan iki kripto yöneticisi, geçen yıl piyasadan yaklaşık 1,4 trilyon dolarlık silinmesi nedeniyle arabanın varlığını hoş karşılamadı. Bir yönetici, böyle bir aracın varlığının, endüstrinin geçen yıl darbe alan itibarına yardımcı olmadığını söyledi.

Plakanın üzerinde Ukraynalı bir kripto para borsasının adı olan “Kuna” yazılıydı.

Kuna’nın kurucusu Michael Chobanian, CNBC’ye yaptığı açıklamada arabanın kendisine ait olduğunu söyledi. Chobanian, “Araba orada çünkü bulduğum en yakın park yeri burası” dedi.

Chobanian, arabayı eleştirenlere de yanıt verdi ve "10 yıldır kripto ve finans endüstrisindeyim. Hiçbir şey satmıyorum ya da promosyon yapmıyorum. Birisi kötü kararlar verdiyse ve para kaybettiyse, bu benim arabalarımın değil, onların hatasıdır” dedi.