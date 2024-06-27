Bolivya'da neler yaşandı? Çarpıcı görüntü

Bolivya'da dün bazı tank ve askerlerin başkent Plaza Murillo Meydanı'ndaki sivilleri tahliye ettiği ve bölgeyi kordon altına aldığı görülmüştü. Haberlerde, Bolivya ordusundan bazı üst düzey komutanların yürütmeye el koymakla tehdit ettiği belirtilmişti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı görülmüştü.

ÇAĞRI YAPTI

Ulusal seslenen Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ise "Bolivya'nın devlet başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Askerler, derhal çekilmeli ve görevlerinin başına dönmelidir. Demokrasiye ve anayasaya saygı duymalarını istiyorum" demişti.

Komutan Sanchez: Birliklerine dönmelerini emrediyorum

Devlet Başkanı Arce tarafından atanan yeni ordu komutanı Sanchez, basın toplantısında "Cadde ve meydanlardaki tüm askerlere ve personele birliklerine dönmelerini emrediyorum. Ordunun yeni komutanı olarak, demokrasi dışı eylemlere izin vermeyeceğimizi söylemek isterim" dedi.

KARŞI KARŞIYA GELDİLER

#Bolivia 🚨Luis Arce, presidente de Bolivia cara a cara con el general golpista Juan José Zúñiga: "es una orden, repliegue esa fuerza militar. Vuelva a sus órdenes y devuelva a toda esa fuerza de policía militar a sus cuarteles". 🇧🇴



Zúñiga se encuentra detenido por intentar… pic.twitter.com/zdadtwQarD — Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) June 27, 2024

Basında çıkan haberlerde, askeri kalkışmanın 25 Haziran'da görevden alınan eski ordu komutanı Jose Zuniga'nın öncülüğünde yapıldığı belirtildi. Olaylar sırasında Bolivya televizyonunda yayınlanan bir görüntüde Arce, darbe girişimine liderlik eden eski genelkurmay başkanı Orgeneral Juan José Zuniga ile başkanlık sarayının koridoruna girerken karşı karşıya geldi. AP'ye göre Arce, Zuniga'ya "Size askerlerinizi geri çekmenizi emrediyorum ve bu itaatsizliğe izin vermeyeceğim" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Yerel medyaya göre, bir gün önce Bolivya ordusu komutanlığından alınan Zuniga daha sonra gözaltına alındı ​​ve bir polis aracına bindirilirken görüldü.

SORUŞTURMA AÇILDI

Darbe girişimi uluslararası liderler tarafından geniş çapta kınandı. Bolivya Başsavcılığı, Zuniga ve olaya karışan diğerleri hakkında soruşturma başlattı.

AA'nın haberine göre darbe girişiminin başındaki isim olan Zuniga'nın, ülkede 2025'te yapılması beklenen devlet başkanlığı seçimine ilişkin eski Devlet Başkanı Evo Morales'in adaylığına karşı çıktığı ve rahatsızlığını hükümete ilettiği öne sürüldü.

Zuniga'nın başını çektiği askerlerin hükümet sarayını ele geçirerek yeni bir bakanlar kurulu oluşturmaya çalıştığı belirtilen haberlerde, Morales'i "açık" şekilde tehdid eden Zuniga'nın, "Onun anayasayı çiğnemesine ve halkın verdiği yetkiye itaatsizlik etmesine izin vermeyeceğiz. Silahlı kuvvetler, vatanın silahlı kanadıdır. Bu vatanı onlardan geri alacağız. Ülkemiz, bu şekilde daha fazla devam edemez." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

ARCE: DEMOKRASİYİ KİMSE ELİMİZDEN ALAMAZ

Arce, demokrasiye gösterilen duyarlılık nedeniyle halka teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Yaptıkları tek şey ülkenin uluslararası imajına zarar vermek. Bugün uluslarararası toplum ve Bolivya halkı, bir darbe girişimine tanık oldu. Kazandığımız demokrasiyi hiç kimse elimizden alamaz. Bolivya halkı, demokrasi çağrımızı yanıtsız bırakmadı ve hep birlikte karşı durdu. Bir daha böyle darbe girişimlerinin olmasına izin veremeyiz" dedi.

