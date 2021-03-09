İngiltere’de Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle’ın Oprah Winfrey’e verdiği röportajın yankıları sürüyor… Çiftin sözleri ve iddialarının ardından Buckhingham Sarayı’ndan ilk açıklama geldi. Yazılı açıklamada özellikle ırk iddialarının “kaygı verici” olduğu yorumu yapıldı, kraliyet ailesinin bu sorunu “özel olarak” çözmeye çalışacağı belirtildi.

Açıklamada “Tüm aile, son bir kaç yılın Harry ve Meghan için ne kadar zorlu olduğunu tam boyutlarıyla öğrenmiş olmaktan üzüldü. Dile getirilen sorunlar, özellikle de ırkla ilgili olanlar kaygı verici” denildi.

Yazılı açıklamada, “Bazı hatırlananlar farklı olmakla birlikte çok ciddiye alınıyor ve aile tarafından özel olarak ele alınacak. Harry, Meghan ve Archie daima ailenin çok sevilen üyeleri olacaklar” ifadeleri yer aldı.

ANKET SONUCU: HALK HANGİ TARAFI HAKLI BULDU?

Araştırma şirketi YouGov, Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın Kraliyet’i ırkçılıkla suçladığı açıklamaların ardından anket yayımladı. 8-9 Mart’ta 4 bin 656 yetişkinle yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 36’sı Kraliyet ailesine desteğini bildirirken, yüzde 22’si Prens Harry ve eşinin yanında olduğunu söyledi.

Bu durum, yaşa göre değişiklik gösterdi. 18-24 yaşındakilerin yaklaşık yüzde 48’i Prens Harry ve Meghan Markle’ı desteklerken, 65 yaş üstündekilerin yüzde 55’i Kraliçe’den yana tavır aldı.

Yaş grupları arasındaki ayrım, çifte adil davranılıp davranılmadığı konusunda da farklılık gösterdi. 65 yaş üstü kişilerin yarısı çiftin adil muamele gördüğünü düşünürken, 18-24 yaşındakilerin yüzde 61’i haksızlık yapıldığını söyledi.

Tüm yaş gruplarında oran, yüzde 32’ye yüzde 32 oldu. Yüzde 36’lık bir kesim ise çifte adil davranılıp davranılmadığı konusunda görüş bildirmedi.

MEGHAN MARKLE NELER SÖYLEMİŞTİ?

Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, katıldığı programda oğluna hamilelik süreci hakkında, “Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı.” ifadesini kullanmıştı.

Markle, bu soruları kimin gündeme getirdiğini açıklamadı, kendisinin de susturulduğunu belirtti.

ARTIK YAŞAMAK İSTEMİYORDUM

Markle, düğünden önce Cambridge Düşesi Kate’i ağlattığına dair gazetelerde çıkan haberleri de yalanlayarak, “Aslında bunun tam tersi oldu. Düğünden birkaç gün önce Kate bir şeye üzülmüştü ve beni ağlattı.” açıklamasında bulundu.

Kraliyet ailesi içinde çok mutsuz olduğunu ve intiharı düşündüğünü vurgulayan Markle, “Artık yaşamak istemiyordum.” ifadesini kullandı.

Prens Charles, Harry’nin telefonlarını açmıyormuş

Prens Harry ise kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmasında aile içindeki “anlayışsızlığın” etkili olduğunu belirtti ve annesi Prenses Diana’nın 1997’deki ölümünü anımsatarak, tarihin tekerrür etmesinden korktuğunu dile getirdi.

Babası Prens Charles’ın kendisinin telefonunu açmadığını ifade eden Harry, “Babaannem Kraliçe Elizabeth ile bugüne kadar 3 kez telefonda konuştuk, babamla da 2 kez konuştuk ancak sonra telefonlarıma cevap vermemeye başladı.” diye konuştu.

Çiftin ikinci bebeği kız olacak

Harry, ikinci çocuklarının cinsiyetini de ilk kez duyurarak, “İlk bebeğimiz erkekti, şimdi de bir kızımız olacak.” açıklamasında bulundu.

Çift, geçen ay ikinci çocuklarını bekledikleri haberini kamuoyuyla paylaşmıştı. AA