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CIA, koronavirüsün kaynağı konusundaki tutumunu değişitirdi

NBC News'in haberine göre CIA, Covid-19'a neden olan virüsün kökeni konusundaki tutumunu değiştirdi. CIA, daha önce virüsün bir hayvandan mı insana geçtiğini yoksa bir laboratuvar kazasından mı kaynaklandığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları bilgisini paylaşmıştı. CIA, Kovid-19 virüsünün 'büyük ihtimalle bir laboratuvar sızıntısından kaynaklandığı' sonucuna vardı.

26 Ocak 2025 | 06:35
CIA, koronavirüsün kaynağı konusundaki tutumunu değişitirdi

NBC News'in Cumartesi günü bildirdiğine göre CIA, Covid-19'a neden olan virüsün kökeni konusundaki tutumunu değiştirdi. İstihbarat teşkilatı koronavirüsün muhtemlen Çin'deki bir laboratuvardan sızdığına inanıyor. CIA, mevcut raporlara dayanarak COVID-19 salgınının araştırma kaynaklı olmasının doğal kaynaklı olmasından daha muhtemel olduğunu değerlendiriyor. Ancak açıklamada, varılan bu sonucun hala "düşük bir ihtimal" olduğu, bu değerlendirmeyi değiştirebilecek "herhangi bir mevcut güvenilir yeni istihbarat raporunun veya açık kaynaklı bilginin" değerlendirmeye devam edileceği vurgulandı.

Bir CIA sözcüsü NBC News'e yaptığı açıklamada “CIA, COVID-19 salgınının hem araştırma hem de doğal kaynaklı senaryolarının makul olmaya devam ettiğini değerlendirmeye devam ediyor" dedi.

CIA'in yeni direktörü John Radcliffe daha önceki bir röportajda ABD istihbaratının ve biliminin Covid'in kökeninin, salgının ilk kez 2019'un sonlarında gözlemlendiği Çin'in Wuhan kentindeki bir araştırma kurumu olan Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden kazara yayılan bir salgın ya da “laboratuvar sızıntısı” olduğuna işaret ettiğine inandığını söylemişti.

Covid-19'un insanlarda nasıl ortaya çıktığı sorusu hala gündemde. Aralarında ABD'de Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nin eski şefi Anthony Fauci'nin de bulunduğu bazı isimler virüsün yarasalardan ya da başka bir ara türden, muhtemelen 2019'un sonlarında Wuhan'daki bir deniz ürünleri pazarından insanlara doğal yollarla geçtiğine inanıyor.

Trump yönetimi de dahil olmak üzere diğerleri ise salgının bölgedeki araştırma faaliyetlerinden kaynaklandığına inanıyor.

Çin ise salgının laboratuvar kaynaklı olduğunu iddiasını reddediyor. CIA'in değişimini haber yapan New York Times, CIA'in Çin yönetiminin virüsün kökenini bilmediğine ve bilmek istemediğine inandığını söylüyor. 
 

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