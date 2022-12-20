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Çin akaryakıt fiyatlarını indirdi

Çin, benzin ve motorinin perakende satış fiyatlarında indirime gitti. Benzinin ton fiyatında 480 yuan (68,77 dolar), motorininkinde ise 460 yuan (65,91 dolar) indirim yapıldı.

20 Aralık 2022 | 09:20
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Çin akaryakıt fiyatlarını indirdi

Xinhua'nın haberine göre, ülkenin ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, benzinin ton fiyatında 480 yuan (68,77 dolar), motorininkinde ise 460 yuan (65,91 dolar) indirim yapıldığını duyurdu.

Komisyon, yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa ülkelerindeki agresif faiz artışlarının küresel piyasadaki güveni ve talebi olumsuz etkilemesi nedeniyle kısa vadede petrol fiyatlarının daha fazla düşmesini beklediklerini bildirdi.

Ülkenin en büyük üreticileri Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), Çin Petrokimya Şirketi (SINOPEC) ve Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi'nden (CNOOC), petrol üretimini sürdürüp dağıtımını kolaylaştırarak arz istikrarını sağlamaları istendi.

Çin'de uygulanan petrol fiyatı rejimine göre, düzenleyici kurum olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, iç piyasadaki perakende petrol fiyatını, uluslararası fiyatlara göre her 10 iş gününde bir ayarlıyor. İç piyasadaki petrolün varil fiyatının 130 doların üzerine çıkması veya 40 doların altına düşmesi durumunda fiyata müdahale ediliyor.

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