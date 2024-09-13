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Çin'den, Evergrande'nin hesap denetimlerindeki hatalar nedeniyle PwC'ye rekor ceza

Çin, büyük miktarda borca girerek iflas eden gayrimenkul şirketi Evergrande'nin hesaplarının denetimindeki hatalar nedeniyle uluslararası mali müşavirlik ve bağımsız denetim şirketi PricewaterhouseCoopers'a (PwC) para ve men cezası verdi.

13 Eylül 2024 | 14:30
Çin'den, Evergrande'nin hesap denetimlerindeki hatalar nedeniyle PwC'ye rekor ceza

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, PwC'nin Çin birimi PwC Zhong Tian'a 441 milyon yuan (62,2 milyon dolar) para ve 6 ay faaliyetlerden men cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, şirketin, 2018-2020 yıllarında yaptığı denetimlerde Evergrande'nin hesaplarındaki sahtelikleri ve şirketin gerçek mali görünümü tespit etmekte başarısız olduğu ve bu yüzden yanıltıcı bir denetim görüşü bildirdiği ifade edildi.

Şirkete, hesap denetimlerinden 2018 yılında elde ettiği gelirin 5 katı, 2019 ve 2020 yıllarında elde ettiği gelirin 10 katı tutarında para cezası verilirken bu Çin'de bugüne dek bir mali müşavirlik ve bağımsız denetim şirketine yönelik en ağır yaptırım oldu.

Öte yandan şirket, Çin'de faaliyetlerinden 6 ay men edilirken, Evergrande'nin denetimlerini yapan Guancou şehrindeki ofisinin iş lisansı iptal edildi.

Merkezi Çin'in Şanghay şehrinde bulunan PwC Zhong Tian, Ocak 2023'te ihtilaflar nedeniyle sözleşmesini sonlandırmadan önce 10 yıldan fazla süre batık emlak devinin hesap denetimlerini üstlenmişti.

- Aldatıcı bilançolarla usulsüz borç tahvilleri

Çin'in en büyük inşaat ve emlak şirketlerinden Evergrande, Kovid-19 döneminde gayrimenkul sektöründe yaşanan düşüşün ardından giderek derinleşen bir borç krizine girmişti.

Toplam borç yükümlülüğü 300 milyar doları aşan şirket, vadesi geldiği halde ödeyemediğinden borçları için temerrüde düşmüştü. Alacaklıların Hong Kong'da açtığı davada mahkeme, borçların ödenmesi amacıyla şirket varlıklarının tasfiyesine karar vermişti.

Borç problemlerine ek olarak şirket hakkında düzenleyici kurumlar ve adli makamlarca soruşturma başlatılmış, Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan, adli gözetim altına alınmıştı.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC), Evergrande'nin ana iştiraki Hengda Gayrımenkul Grubu'nun batışa giden süreçte mali bilançolarında gelir ve karlılığını olduğundan daha fazla rapor ederek usulsüz borç tahvilleri çıkardığının tespit edildiğini bildirmişti.

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