Çin'den Lübnan açıklaması var

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in İsrail ile Lübnan ve İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimlerin Orta Doğu'da yol açtığı kargaşadan "derin endişe duyduğu" kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarına başladığını duyurmasının ardından yapılan açıklamada, "(İsrail tarafından) Lübnan'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere, çatışmayı körükleyecek ve gerilimi yükseltecek hareketlere karşıyız." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Gazze'de süregelen saldırıların Orta Doğu'daki kargaşanın kökeninde yatan sebep olduğunu, tüm tarafların acilen kalıcı ve kapsamlı ateşkes için çalışması gerektiği belirtilerek, uluslararası topluma ve özellikle de etki sahibi büyük ülkelere yapıcı rol oynama ve daha fazla kargaşayı önleme çağrısı yapıldı.