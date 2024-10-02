ARA
DOLAR
34,23
0,09%
DOLAR
EURO
37,88
-0,03%
EURO
GRAM ALTIN
2917,19
-0,38%
GRAM ALTIN
BIST 100
9210,56
-1,50%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Çin'den Lübnan açıklaması var

Çin, İsrail'in kara saldırılarına başladığını duyurduğu Lübnan'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere karşı olduğunu belirtti.

02 Ekim 2024 | 15:27
Son Güncellenme: 02 Ekim 2024 | 15:32
Çin'den Lübnan açıklaması var

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in İsrail ile Lübnan ve İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimlerin Orta Doğu'da yol açtığı kargaşadan "derin endişe duyduğu" kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarına başladığını duyurmasının ardından yapılan açıklamada, "(İsrail tarafından) Lübnan'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere, çatışmayı körükleyecek ve gerilimi yükseltecek hareketlere karşıyız." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Gazze'de süregelen saldırıların Orta Doğu'daki kargaşanın kökeninde yatan sebep olduğunu, tüm tarafların acilen kalıcı ve kapsamlı ateşkes için çalışması gerektiği belirtilerek, uluslararası topluma ve özellikle de etki sahibi büyük ülkelere yapıcı rol oynama ve daha fazla kargaşayı önleme çağrısı yapıldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2917,19 -0,38%
  • ALTIN ONS 2650,92 -0,47%
  • BIST 100 9210,56 -1,5%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,386 1,266%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3492 -0,01149%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 94,51 -1,398%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2278 0,0877%
  • EURO/DOLAR 1,1054 -0,122%
  • EURO/TURK LIRASI 37,8804 -0,0307%
  • STERLIN/DOLAR 1,32759 -0,06887%
Borsa Haberleri
Piyasalarda 'jeopolitik' alarm: TL varlıklarda satış baskısı devam eder mi?
Küresel piyasalarda Orta Doğu gerginliği
Hareket Proje'de üst düzey atama
Dört hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'da kırmızı gün: 1 Ekim gün sonu özeti
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (2 Ekim)
Altınay Savunma'dan (ALTNY) ilk yarı değerlendirmesi
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (1 Ekim)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (1 Ekim)
Pazartesi günü 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (30 Eylül)
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
Vestel CEO'suna göre şirket değerini artıracak 2 strateji
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 8 şirket
Haftanın kazandıranı yine altın oldu!
GERİ
İLERİ
Piyasalarda 'jeopolitik' alarm: TL varlıklarda satış baskısı devam eder mi?
Küresel piyasalarda Orta Doğu gerginliği
Hareket Proje'de üst düzey atama
Dört hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'da kırmızı gün: 1 Ekim gün sonu özeti
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (2 Ekim)
Altınay Savunma'dan (ALTNY) ilk yarı değerlendirmesi
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (1 Ekim)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (1 Ekim)
Pazartesi günü 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (30 Eylül)
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
Vestel CEO'suna göre şirket değerini artıracak 2 strateji
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 8 şirket
Haftanın kazandıranı yine altın oldu!
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL