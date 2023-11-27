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  • Çin'in çok konuşulan ismi Jack Ma'nın yatırım yaptığı yeni alan belli oldu

Çin'in çok konuşulan ismi Jack Ma'nın yatırım yaptığı yeni alan belli oldu

Alibaba'nın kurucu ortağı Jack Ma, sık sık gündeme gelen isimler arasında. Ünlü iş insanının teknoloji sonrası yatırım yaptığı yeni alan belli oldu.

27 Kasım 2023 | 11:56
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Çin'in çok konuşulan ismi Jack Ma'nın yatırım yaptığı yeni alan belli oldu

Alibaba'nın kurucu ortağı, Jack Ma'nın bu kez gıda işine girdiği; tarım teknolojisi üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Insider'ın haberine göre Ma, Çarşamba günü Alibaba'nın bulunduğu şehirde "Hangzhou Ma's Kitchen Food" adlı bir şirket kurdu. Habere göre şirketin kayıtlı sermayesi 10 milyon Çin yuanı veya 1,4 milyon dolar.

Hangzhou Ma's Kitchen Food'un tamamı Ma'nın yatırım aracı Hangzhou Dajingtou'ya ait. Haberlere göre şirket önceden paketlenmiş gıda satışı; tarım ürünlerinin işlenmesi ve perakende satışıyla ilgileniyor.

YENİ İLGİ ALANI: TARIM TEKNOLOJİSİ

Insider "Ma'nın tarıma olan ilgisi, 2020'de Çin'in mali düzenleme sistemi hakkında yaptığı eleştirel konuşmanın Pekin'i kızdırması nedeniyle hükümetin işlerine uyguladığı baskı sonrası başlamış gibi görünüyor" diyor.

Ma, o süreçte iki yıl boyunca ortadan kaybolmuştu. Kişisel serveti azaldı ve şirketleri yüz milyarlarca dolar kaybetti. Ma, o zamandan beri nadiren kamuoyu önüne çıktı. Bunun yerine son birkaç yıldır tarım teknolojisiyle ilgileniyor, dünyayı dolaşıyor. Ayrıca tarım teknolojisi eğitimi almak için Hollanda, Japonya ve Tayland'a da gitti.

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