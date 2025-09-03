Çin'in gizli cenneti: Hangcou'da tarih, kültür ve teknoloji turu

Hangcou'nun simgelerinden olan gölün küçük adacıklarındaki restoranları ve gölde gezen geleneksel dekorlarla bezenmiş Çinli teknelerle gezen turistler, Çin ve bölge mutfağından birçok yemeği tatma imkanı buluyor.

Gündüzleri yeşilliğin ve gölün buluştuğu eşsiz manzarayı deneyimleyen turistler, akşamları ise gölün 3 santimetre altına kurulan platformun üzerinde müzik, dans ve tiyatroyu bir araya getiren sanatçıların gösterisini izleyebiliyor.

Bu gösteride, "Çay Toplama Dansı", "Unutulmaz Yasemin" ve "Nehir Üzerinde Mehtaplı Bir Gece" gibi Çin halk hikayeleri, sanatçılar tarafından dans ve canlı ses performansının yanı sıra ışık gösterisiyle seyirciye aktarılıyor.

Öte yandan bu etkinliğin diğer bir etkileyici tarafı ise girişte boyna takılan koku cihazı sayesinde, farklı performanslarda cihazın yaydığı kokunun seyircinin gösteriyle bütünleşmesini sağlaması.