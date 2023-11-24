ARA
Bist 100
7891,25
-0,09%
Bist 100
Dolar/TL
28,8765
0,1703%
Dolar/TL
Euro/TL
31,5234
0,0703%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0917
0,1041%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1851,06
0,22%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Çin'in gölge bankası 'ağır iflas durumunda'

Çin'in en büyük varlık yönetim şirketlerinden Zhongzhi Enterprise Group (ZEG), varlıklarının iki katını aşan borçları nedeniyle "ağır iflas durumunda" olduğunu açıkladı.

24 Kasım 2023 | 09:22
0
Çin'in gölge bankası 'ağır iflas durumunda'

Ulusal basında yer alan haberlere göre, şirket, yatırımcılarına gönderdiği mektupta, toplam borç yükümlüğünün 420 ila 460 milyar yuanı (yaklaşık 59 ila 64 milyar dolar) bulduğu, buna karşın toplam varlıklarının 200 milyar yuan (yaklaşık 28 milyar dolar) olduğunu belirtti.

Şirketin, "ağır iflas durumunda" olduğunun kaydedildiği mektupta, "Nakit varlıkları yetersiz ve varlık satışlarında elde edilebilecek miktar düşük. Şirket, kısa vadede borçlarını ödeyecek yeterli kaynağa sahip değil." ifadelerine yer verildi.

Merkezi Pekin'de bulunan grup, borç krizindeki büyük emlak ve inşaat şirketlerinin varlıklarına yaptığı yatırımlar nedeniyle risk altında bulunuyordu.

ZEG, "gölge bankacılık" olarak adlandırılan, büyük riskli ve getirili yatırımların, borç tahvilleri menkul varlıklar, vadeli işlemler ve diğer borçlanma araçlarıyla finanse edildiği enformel finans sektörünün en büyük aktörlerinden biriydi.

Şirketin iflas açıklaması, Çin'de gayrimenkul sektöründe düşüş ve bunun tetiklediği borç krizinin finans sektörüne sirayet edecek sistemik bir krize yol açabileceğine dair endişeleri artıran bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1851,06 0,22%
  • ALTIN ONS 1993,82 0,04%
  • BIST 100 7891,25 -0,09%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,8765 0,1703%
  • EURO/TURK LIRASI 31,5234 0,0703%
  • EURO/USD 1,0917 0,1041%
  • INGILIZ STERLINI 1,25574 0,1843%
  • JAPON YENI 149,513 -0,04%
  • KANADA DOLARI 1,36909 -0,0376%
  • RUS RUBLESI 88,45 -0,1411%
Günün En Çok Okunanları
Yeni halka arz olan şirketten KAP'a yeni tesis açıklaması geldi
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Apple CEO'su Tim Cook, bu 6 kitabın kendisini şekillendirdiğini söylüyor
Apple CEO'su Tim Cook, bu 6 kitabın kendisini şekillendirdiğini söylüyor
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı
Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı
Türkiye Yeşil Fonu nedir?Hangi işletmeler yararlanacak?
Türkiye Yeşil Fonu nedir?Hangi işletmeler yararlanacak?
Bakan Şimşek'ten risk primi ve rezerv mesajı
Bakan Şimşek'ten risk primi ve rezerv mesajı
Marmarabirlik yarın 522 milyon lira ödeme yapacak
GERİ
İLERİ
Yeni halka arz olan şirketten KAP'a yeni tesis açıklaması geldi
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Apple CEO'su Tim Cook, bu 6 kitabın kendisini şekillendirdiğini söylüyor
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Apple CEO'su Tim Cook, bu 6 kitabın kendisini şekillendirdiğini söylüyor
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı
Türkiye Yeşil Fonu nedir?Hangi işletmeler yararlanacak?
Apple CEO'su Tim Cook, bu 6 kitabın kendisini şekillendirdiğini söylüyor
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı
Türkiye Yeşil Fonu nedir?Hangi işletmeler yararlanacak?
Bakan Şimşek'ten risk primi ve rezerv mesajı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL