TÜİK verileri yayımlandı: İnşaat maliyet endeksi şubatta yükseldi

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,51, yıllık yüzde 25,72 oranında artış gösterdi.

Ekonomist
Ekonomist



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ait inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,72 arttı. 

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,33, işçilik endeksi yüzde 0,20 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,73, işçilik endeksi yüzde 29,12 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 25,72 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,72 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,08 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,04 azaldı. 

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,89, işçilik endeksi yüzde 28,74 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 2,36 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,72 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,11, işçilik endeksi yüzde 1,03 arttı. 

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi ise yüzde 23,24, işçilik endeksi yüzde 30,46 arttı.

