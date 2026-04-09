Türkiye'de yılın otomobili belli oluyor: 7 finalist açıklandı! İşte o modeller ve fiyatları...

Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasında, 2026 yılı için 33 aday arasından finale kalan 7 model netleşti. İşte finale kalan modeller ve fiyatları...

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenecek olan "Türkiye’de Yılın Otomobili" yarışmasında final heyecanı başladı. 33 aday model arasından son aşamada yarışacak 7 otomobil belirlendi. 

OGD üyelerinden oluşan jüri, test sürüşleri ve değerlendirmelerin ardından 7 finalist arasından kazanan otomobili belirleyecek. İşte finale kalan modeller ve güncel fiyatları...

1 BMW iX3

Yeni BMW iX3'ün satış fiyatı 6.469.600 TL.

2 BYD Sealion 7

BYD Sealion 7'nin satış fiyatı ise 4.190.000 TL.

3 Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross 157 kW Elektrikli Motor Plus satış fiyatı 2.430.000 TL

Citroen C5 Aircross 157 kW Elektrikli Motor Max satış fiyatı: 3.200.000 TL

4 Hyundai Inster

Hyundai Inster'ın satış fiyatı 1.510.000 TL.

5 Mercedes-Benz CLA

CLA 220 4MATIC AMG: 4.643.000 TL

CLA 350 4MATIC Edition 1 AMG: 4.657.600 TL

6 Renault Clio

Evolution Plus TCe 115 EDC 1.795.000 TL

Esprit Alpine TCe 115 EDC 1.996.000 TL
 

7 Togg T10F

V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2.195.600 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.370.930 TL

V2 4More: 3.217.857 TL

Geçtiğimiz yıllarda hangi markalar kazandı?

Son 5 yılda kazanan markalar ise şöyle:

  • 2025 yılı: BYD Seal U
  • 2024 yılı: Togg T10X
  • 2023 yılı: Nissan X-Trail
  • 2022 yılı: Hyundai Tucson
  • 2021 yılı: Fiat Egea Cross
