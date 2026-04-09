Türkiye'de yılın otomobili belli oluyor: 7 finalist açıklandı! İşte o modeller ve fiyatları...

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenecek olan "Türkiye’de Yılın Otomobili" yarışmasında final heyecanı başladı. 33 aday model arasından son aşamada yarışacak 7 otomobil belirlendi.
OGD üyelerinden oluşan jüri, test sürüşleri ve değerlendirmelerin ardından 7 finalist arasından kazanan otomobili belirleyecek. İşte finale kalan modeller ve güncel fiyatları...
3 Citroen C5 Aircross
Citroen C5 Aircross 157 kW Elektrikli Motor Plus satış fiyatı 2.430.000 TL
Citroen C5 Aircross 157 kW Elektrikli Motor Max satış fiyatı: 3.200.000 TL
7 Togg T10F
V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL
V1 RWD Uzun Menzil: 2.195.600 TL
V2 RWD Uzun Menzil: 2.370.930 TL
V2 4More: 3.217.857 TL
8 Geçtiğimiz yıllarda hangi markalar kazandı?
Son 5 yılda kazanan markalar ise şöyle:
- 2025 yılı: BYD Seal U
- 2024 yılı: Togg T10X
- 2023 yılı: Nissan X-Trail
- 2022 yılı: Hyundai Tucson
- 2021 yılı: Fiat Egea Cross