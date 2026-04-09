"İşe Yaramaz" denilen odunları sanat eserine dönüştürüyor

Doğan, çırak ve kalfa döneminin bitme noktasına gelmesiyle beraber birçok iş yerinde çalıştıracak ara eleman bulmakta zorluk çekildiğini öne sürdü.

El sanatları bilen çok az kişinin kaldığını savunan Doğan, "Eskiden kalma bu sanatı öğrenen arkadaşlar sürdürüyor. Fabrikasyona döndü, CNC tezgahları çıktı. El emeği çok fazla kalmadı maalesef. Bu da üzücü bir durum. El emeğinin yeri farklı, CNC makinesinin yaptığı iş farklı. El emeği gittikçe tükenmeye yüz tuttu." dedi.

Geçen yıl aldığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı kimliğiyle TAREM'de ücretsiz eğitim verdiğine değinen Doğan, "Onun ağırlığını da üzerimizde hissetmeye başladık. Elimizden geldiği kadar sorumluluğumuzu yerine getirmeye, bizden sonraki nesillere bu mesleği aktarmaya çalışıyoruz. Hedefim bu mesleği bizden sonraki nesle aktarabilmek. Bu yaştan sonra artık belli bir yere geleceğiz diye hedefimiz yok. Ne kadar çok yeni arkadaşlara ve gençlere bu mesleği aktarabilirsek, en büyük mutluluğumuz o olacak." diye konuştu.

Doğan, ahşap oyma sanatına merak duyan kişileri TAREM'e davet ederek, eğitimlerde barok tipi klasik oyma çalışmalarıyla eser ortaya çıkarmaya çalıştıklarını kaydetti.