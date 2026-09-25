CNBC’nin haberine göre Starbucks, Kuzey Amerika’daki mağazalarının verimliliğini artırmak ve operasyonlarını modernize etmek amacıyla yaklaşık 250 şubesini kapatma kararı aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, kapatılacak mağazaların bölgedeki toplam mağaza sayısının yaklaşık yüzde 1’ini oluşturduğu ve bu kararın düşük performans gösteren, hedeflenen finansal sonuçları yakalayamayan veya müşteri tecrübesi açısından beklentilerin altında kalan şubeleri kapsadığı belirtildi.

Şirket bilançosuna yansıyacak

Bu karar doğrultusunda Starbucks’ın bilançosuna yaklaşık 300 milyon dolarlık yeniden yapılanma gideri yansıyacak. Bu tutarın önemli bir kısmını erken kira fesih bedelleri ve etkilenen çalışanlara ödenecek tazminatlar oluştururken, geriye kalan kısmı ise duran varlık kayıplarından kaynaklanacak. Şirket, kapatılacak şubelerdeki personeli imkanlar dahilinde yakın şubelere transfer etmeyi, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise kıdem tazminatı paketleri sunmayı planlıyor.

Dönüşüm süreciyle birlikte mağaza ağını da yeniden şekillendiren kahve zinciri, 2026 yılı için daha önce duyurduğu net yeni mağaza açılış hedefini aşağı yönlü revize ederek yaklaşık 440 mağazaya indirdi. Şirket yönetimi, bu dönemde büyüme stratejilerinde uluslararası pazarlara daha fazla ağırlık verileceğini ve mevcut mağazalarda servis sürelerini kısaltıp müşteri deneyimini iyileştirmeye odaklanılacağını vurguladı.