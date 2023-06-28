Doktor Kıyamet'ten dünya ekonomisi için 'tropik fırtına' uyarısı

2008'deki mali krizi ilk haber verenler arasında yer alan Nouriel Roubini, ekonominin muhtemelen en azından hafif bir resesyona yol açacak bir "tropik fırtınaya" doğru gittiğini söyledi.

Ekonomist, hafif bir gerilemenin bile hisse senedi fiyatlarına zarar verebileceği ve hasara yol açabileceği konusunda uyardı.

Roubini, daha önce de ABD ekonomisini vuracak bir stagflasyonist borç krizi için alarm vermişti.

Roubini, Salı günü Project Syndicate için kaleme aldığı yazıda dünya çapında bir resesyonun yaklaşmakta olduğu alarmını verdi.

Ekonominin finansal stres faktörlerinden oluşan bir "Bermuda Şeytan Üçgeni" içinde olduğuna dair daha önceki tahminlerini geri çekmiş olsa da, merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almak için mücadele ederken ekonomik gerilemenin daha olası hale gelmesi nedeniyle dünya ekonomisi ve piyasalarının hala önemli bir çalkantıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

"Küresel ekonomi için şiddetli bir kasırga birkaç ay öncesine göre daha az olası görünse de, hala önemli ekonomik ve finansal hasara neden olabilecek bir tropik fırtınayla karşılaşmamız muhtemeldir" diyen Roubini, dünya ekonomisi için dört olası senaryoyu özetledi:

Yumuşak iniş. Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları enflasyonu hedefledikleri seviyeye indirecek ve bu süreçte bir resesyondan kaçınacaklardır.

"Yumuşak" bir iniş. Merkez bankaları enflasyon hedeflerine ulaşacak, ancak bu süreçte ekonomilerini kısa ve hafif bir durgunluğa iteceklerdir.

Sert iniş. Merkez bankaları daha ciddi bir durgunluk yaratmadan enflasyonu ideal seviyelere geri getiremez. Daha yüksek faiz oranları sonunda dünya ekonomisini bir gerilemeye sürükleyecek ve borçlanma maliyetleri yükseldikçe baskı altına girecek olan borç piyasalarında potansiyel olarak kaosa yol açacaktır.

Stagflasyonist bir kriz. Merkez bankacıları finansal istikrarı korumak için enflasyon hedeflerinden vazgeçerlerse, istemeden de olsa stagflasyonist bir krize neden olabilirler; bu da enflasyonun yerleşik hale geldiği ve beklentilerin kontrolden çıktığı bir senaryodur.

Roubini, bu yılın başlarında bankacılık iflaslarından kaynaklanan kredi sıkışıklığı gibi dünya ekonomisi üzerindeki ciddi stres faktörleri hafiflediğinden, ikinci senaryo olan kısa ve sığ bir resesyonun gerçekleşme olasılığının en yüksek olduğunu tahmin ediyor. Yine de, hafif bir durgunluk bile yatırımcılara zarar verebilir:

"Ancak bırakın sert bir inişi, kısa ve yüzeysel bir resesyon bile ABD ve küresel hisse senetlerinde önemli düşüşlere neden olacaktır. Ve eğer merkez bankaları gözlerini kırparsa, enflasyon beklentilerindeki artış uzun vadeli tahvil faizlerini yükseltecek ve temettülere uygulanacak daha yüksek iskonto faktörü nedeniyle nihayetinde hisse senedi fiyatlarına zarar verecektir," diye uyardı Roubini.