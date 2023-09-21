Dünya Türk İş Adamları Kurultay’ı merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in himayesinde, merhum iş insanı Sakıp Sabancı’nın başkanlığında ‘İşbirliği Güçbirliği’ sloganıyla 22 Şubat 1996’da gerçekleşmişti. Kurultayın organizasyonunu Türkiye’nin ilk Dış Ticaret Müsteşarı Ertuğrul Önen ve 1990’larda Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine çok olumlu katkılar yapan Avrupa Türk İş Adamları Derneği (ATİAD) Kurucu Başkanı Kemal Şahin yaptı.

Aynı zamanda Türk Dış Ticaret Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Önen ve vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Şahin, Dünya Türk İş Adamları Vakfı’yla iki yılda bir olmak üzere 3 Kurultay düzenledi. Sonraki kurultayları da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında 2007 sonunda kurulan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) gerçekleştirdi.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve DTİK Almanya Temsilcisi Kemal Şahin, seçimden zaferle çıktıktan sonra yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“DTİK ülke temsilcilerinin seçildiği gün büyük heyecan yaşadık ve bu önemli günü zaferle tamamladık. Seçimden önce Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Almanya’daki Türklere bir resepsiyon verdi. DEİK yönetim kurulu üyesi Steven Young da seçim öncesi kuralları açıkladı ve adaylara başarılar diledi. Sonrasında ben de Türkiye-Almanya ilişkilerini daha da güçlendirmek için neler yapacağımı ve misyonumuzu anlattım.

Oylar kullanıldı, büyük bir farkla seçimi kazandık. Almanya’da yaşayan 3,5 milyon Türk’ün, temsilcisi oldum. Bundan sonra ilk adım olarak, Türklerin yoğun olduğu şehirlerde yaşayan yetkin arkadaşlardan temsilciler seçeceğiz. Türkiye’mizin Türki Cumhuriyetlerle beraber yurt dışında yaklaşık 8 milyon kişilik diasporası bulunuyor. Türk diasporasının en güçlü olduğu ülke ise Almanya.

Şimdi 1990’lardan itibaren yaptığımız gibi yeniden Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini geliştirmek, tam üyelik hedefine ulaşmasını sağlamak için Almanya ve Avrupa’daki güçlü networkümüzü harekete geçireceğiz. Avrupa Başkanı seçilen Turgut Torunoğulları’nı da tebrik ediyorum. Turgut Bey’le iyi bir sinerji yaratarak başarılı işlere imza atacağımıza eminim.

Başta DEİK Yönetim Kurulu’na, DEİK ve DTİK çalışanlarına, oy veren, katılan ve iki gün boyunca ilgisini, desteğini esirgemeyen emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Kemal Şahin Kimdir?

Kemal Şahin, Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Taşlıpınar Köyü’nde doğdu. İlkokulu Taşlıpınar’da, ortaokulu Seydişehir’de okudu. Konya Lisesi’ni kazanıp yatılı okudu. Sonra ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünü kazandı. O zamanlar farklı ülkelere 80 öğrenci gönderiyorlardı. Türkiye çapında bir imtihana girip Almanya’da burs kazandı. Almanya’nın en önemli teknik üniversitesi Aachen Üniversitesi’nde, Metalurji Mühendisliği okudu. 1982’de Aachen’da kurduğu hediyelik eşya dükkânını yıllar içinde genişleterek “Santex Moden GmbH” toptan ve perakende firmasını kurdu.

Şahin, 1997 yılında Almanya'da "Yılın İşadamı" ödülüne layık görülürken, Amerika'daki "Dünyayı Yönetenler Klübü" olarak bilinen Enterpreneur of the Year Institute'ye üye kabul edilen ilk Türk oldu. Yaptığı çalışmalarla, ülkemizin dünyaya tanıtılmasında ve devletimizin yüceltilmesinde gösterdiği üstün başarıdan dolayı, T.C. 9.Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel tarafından, 2000 yılında, "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile ödüllendirildi. Yine 2000 yılında Selçuk Üniversitesi tarafından çalışma hayatındaki başarılarından dolayı örnek girişimci gösterilerek İşletme Ana Bilim Dalı’nda “Fahri Doktora” payesi ile ödüllendirdi. Almanya’daki TEMA Vakfı’nın kurulmasına öncülük ederek, vakfa desteğini Mütevelliler Heyeti Başkanı olarak sürdürmektedir. Kemal Şahin, Türk - Alman Sanayi ve Ticaret Odası’nın da Kurucu Başkanı olarak görev yapmıştır. Kemal Şahin ayrıca 2006 yılında kurulan TD-Platform (Türk – Alman Öğrenci ve Akademisyenler Derneği)’un Kurucularından olup Danışma Kurulu Başkanı olarak destek vermektedir. 2012 yılında Almanya’da Türk kökenli gençlerin eğitimine destek vermek, meslek ve iş konusunda danışmanlık yapmak amacıyla Stiftung: Bildung! Eğitim! Vakfı’nı kurmuştur ve halen Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Kemal Şahin son olarak 18 Temmuz 2014 tarihinde Türk-Alman ilişkilerine yaptığı katkılar nedeniyle, Almanya Cumhurbaşkanlığı tarafından “1. Sınıf Liyakat Nişanı” ile ödüllendirilmiştir. Şahin, Avrupa ile Türkiye arasındaki ticari ve kültürel köprülerin sağlamlaşması için katkılarını sürdürmeye devam etmektedir.

Bugün 1 milyar dolar cirosuyla 7 farklı sektörde, 10 bin direkt, 30 bin dolaylı çalışanı olan Şahinler Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı’dır.