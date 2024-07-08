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Dünya bu haberleri konuştu: Haziranda kayıtlara geçen en tuhaf 5 olay

Endonezya'da yaklaşık 5 metre uzunluğundaki pitonun 45 yaşındaki kadını yutmasından Güney Kore'deki spor salonu sahibinin yaşlı teyzelerin işletmeye girişini yasaklamasına kadar haziranda birçok tuhaf olay basına yansıdı.

08 Temmuz 2024 | 14:54
Son Güncellenme: 08 Temmuz 2024 | 14:54
Dünya bu haberleri konuştu: Haziranda kayıtlara geçen en tuhaf 5 olay

Hayatta herkes en az bir kere tuhaf bir olayla karşılaşabiliyor ve bunun parçası bazı kişiler, basının "bir numaralı malzemesi" olarak kullanılabiliyor. Bu kapsamda AA muhabiri, dünya genelinde haziranda kayıtlara geçen ilginç olayları derledi...

1 Endonezya'da piton kadını yuttu

Endonezya'da piton kadını yuttu Endonezya'nın Güney Sulawesi bölgesinde biber satmak amacıyla yola çıkan 45 yaşındaki kadının eve dönmemesi üzerine yakınları ve köy sakinleri, arama çalışmalarına başladı. Köylüler, çevredeki ormanlık alanda kadının eşyasının yakınında yaklaşık 5 metre uzunluğunda piton buldu. Bir kısmı şişkin olan pitonun kadını yutmuş olabileceğinden şüphelenen köylüler, yılanı öldürdü. Yarılan pitonun içinden kadının cansız bedeni çıkarıldı.

2 Şiddetli hapşıran adamın kalın bağırsağı dışarı çıktı

Şiddetli hapşıran adamın kalın bağırsağı dışarı çıktı ABD'de kısa süre önce karnından ameliyat geçiren, yemek yerken güçlü şekilde hapşıran, ardından öksüren adamın kalın bağırsağı dışarı çıktı. Florida'da yaşanan bu tuhaf olay, restoranda eşiyle yemek yiyen 63 yaşındaki kişinin başına geldi. Kısa süre önce karnından ameliyat geçiren adam, güçlü hapşırığı ve takip eden öksürüklerinin ardından ağrı ve ıslaklık hissetti. Gömleğini kaldıran adam, ameliyat yarasının bulunduğu yerden kalın bağırsağının dışarı çıktığını fark etti. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, adamın bağırsağının büyük bir kısmının dışarıda olduğunu belirledi. Ekiplerce hastaneye kaldıran adamın bağırsağı, cerrahlar tarafından yerine yerleştirildi.

3 Yaşlı teyzelere spor salonuna giriş yasağı

Yaşlı teyzelere spor salonuna giriş yasağı Güney Kore'de spor salonu sahibi, zarara uğradığı gerekçesiyle yaşlı teyzelerin işletmeye girmelerini yasakladı. Başkent Seul yakınlardaki Incheon'da bulunan spor salonunun sahibi, bazı yaşlı kadın müşterilerin soyunma odasında 1-2 saat kaldıklarını, havlu ya da saç kurutma makinelerini çaldıklarını öne sürdü. Yaşlı teyzelerin, diğer müşterilerin bedenlerini "yargıladıklarını", bu nedenle bazı genç kadın müşterilerinin salonu bıraktığını belirten spor salonu sahibi, zarara uğradığını savundu. Spor salonunun dışına "Teyzeler giremez" ve "Sadece kültürlü ve zarif kadınlar girebilir" yazılı tabela asıldı.

4 Danimarka, çok acı erişteleri raflardan kaldırdı

Danimarka, çok acı erişteleri raflardan kaldırdı Danimarka, Güney Koreli erişte (noodle) markasının bazı ürünlerini, içeriğindeki acı biber oranının oldukça yüksek olduğu gerekçesiyle raflardan kaldırdı. Danimarka Veteriner ve Gıda İdaresi, acı biber bileşeni kapsaisinin, tek pakette dahi akut zehirlenmeye yol açabilecek seviyede yüksek olduğunu açıkladı. Tüketicilere ellerindeki ürünleri çöpe atmaları veya satın aldıkları mağazaya iade etmeleri uyarısında bulunuldu. Sosyal medyada konuya ilişkin yorumlarda Danimarka halkının baharatlı yiyecekleri sevmediği, bu nedenle acılı ürünleri zehirli olarak tanımladığı iddia edildi.

5 Kendisini havaalanına götürmeyen erkek arkadaşı hakkında mahkemeye başvurdu

Kendisini havaalanına götürmeyen erkek arkadaşı hakkında mahkemeye başvurdu Yeni Zelanda'da bir kadın, mahalli idare mahkemesine başvurarak 6 yılı aşkın süredir birlikte olduğu erkek arkadaşının, kendisini konsere katılmak için havaalanına götürmesi ve evdeki iki köpeğine bakması amacıyla yaptıkları sözlü anlaşmayı ihlal ettiğini belirtti. Mahkeme, köpeklerini başka yere bıraktığını, kendisini de havaalanına götürmediğini öne süren kadının, erkek arkadaşı hakkında yaptığı başvuruyu sözlü anlaşmanın herhangi bir bağlayıcılığının bulunmadığı gerekçesiyle reddetti.
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Borsada 5 şirket için yarın temettü günü (8 Temmuz)
Küresel savunma ve havacılık şirketleri ilk yarıda kazandırdı
Borsa İstanbul'da gong Efor Çay için çaldı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (08.07.2024)
Bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse (1-5 Temmuz)
Borsada dün temettü kararı açıklayan 6 şirket
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