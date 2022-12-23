Dünya Kupası'nın ardından: Nusret Gökçe ve FIFA iddiası

2022 Dünya Kupası Arjantin-Fransa finalinin ardından Arjantin'in oldu... Dünya basınında çok konuşulan konular arasında ise Nusret Gökçe'nin final sonrası sahaya inmesi var.

1 Tuz serpme hareketiyle ünlenen et lokantaları sahibi Nusret Gökçe'nin, Arjantin'in Fransa'yı penaltı atışları sonucu yendiği final maçı sonrası sahaya girerek futbolcular ve Dünya Kupası ile poz vermesi, FIFA'nın da dikkatini çekti.

2 İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan bir FIFA yetkilisi, "Bazı kişilerin kupa töreninin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini tespit etmek için inceleme başlatıldı. İnceleme sonucu uygun işlem neyse yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

3 FIFA kuralları gereği kupayı, yalnızca turnuvanın galipleri, FIFA yetkilileri ve devlet başkanlarından oluşan bir grup seçkin kişi tutabiliyor.

4 Daily Mail ise bugünkü haberinde FIFA'nın konuya ilişkin sessizliğini bozduğunu, ünlü şefin sahada olmaması gerektiğini kabul ettiği yazdı. Dail Mail haberinde Nusret Gökçe'nin kupayla ilgili kuralı ihlal ettiğini belirtti. Haberde FIFA'nın konuyu soruşturma sözü verdiği ve Gökçe'nin yetkisi olmadığı halde sahaya girdiğini kabul ettiği belirtildi.

5 Sky Sports News'in haberine göre ise yine bir FIFA yetkilisi, FIFA'nın 18 Aralık'ta Lusail stadyumundaki kapanış töreninin ardından yetkisi olmayan kişilerin sahaya nasıl girdiğini araştırdığını söyledi.

6 BBC haberinde Nusret Gökçe için "Lüks et lokantaları zincirine sahip olan Salt Bae, 2017'de et hazırlama ve baharatlama tekniğinin internette bir meme haline gelmesinin ardından ün kazandı. Messi, Cristiano Ronaldo ve David Beckham dahil olmak üzere birçok mevcut ve eski futbolcu, Salt Bae'nin restoranlarında yemek yemiştir" yorumunu yapıyor.

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