Dünya'nın sırlarını açığa çıkaracak keşif: 3 milyar yıllık asteroit çarpma alanı bulundu

Avustralya'da gerçekleştirilen kapsamlı jeolojik araştırmalar, gezegenimizin en eski meteor kraterine ilişkin tartışmaları sonlandırdı. Batı Avustralya'daki Pilbara bölgesinde bulunan kraterin yaklaşık 3 milyar yıllık olduğu belirlenirken, keşif Dünya'nın erken dönemlerine ve yaşamın ortaya çıkışına ilişkin önemli ipuçları sunuyor.
1 Bilim dünyasında tartışmalara neden olmuştu
Pilbara Çölü'ndeki yapının yaşı uzun süredir bilim insanları arasında tartışma konusu oluyordu. Krateri ilk inceleyen ekip, oluşumun 3,47 milyar yıl öncesine ait olduğunu savunurken, bazı araştırmacılar ise çarpmanın 2,77 milyar yıldan daha genç olması gerektiğini öne sürüyordu. Yeni analizler ise kraterin yaklaşık 3,02 milyar yıl önce meydana gelen dev bir meteor çarpmasının sonucu oluştuğunu ortaya koydu.
2 Dünya'nın en eski krateri oldu
Elde edilen veriler, söz konusu yapının şimdiye kadar tespit edilen en eski meteor krateri olduğunu gösterdi. Böylece unvan, daha önce yaklaşık 2,23 milyar yaşında olduğu belirlenen Yarrabubba Krateri'nden Pilbara'daki yapıya geçmiş oldu. Araştırmacılar, bu keşfin Dünya'nın ilk dönemlerine ait eşsiz bilgiler sunduğunu belirtiyor.
3 Arkeen Devri'nden günümüze ulaşan tek iz
Curtin Üniversitesi'nden jeolog Chris Kirkland, yeni tarihlendirmenin çarpma olayını Arkeen Devri'ne yerleştirdiğini ifade etti. Bu dönem, Dünya kabuğunun, okyanusların, atmosferin ve ilk yaşam formlarının şekillenmeye başladığı en eski jeolojik evrelerden biri olarak kabul ediliyor. Krater, aynı zamanda bu dönemden günümüze ulaşabilen nadir çarpma alanlarından biri olma özelliğini taşıyor.
4 Pilbara Çölü adeta bir zaman kapsülü
Bilim insanlarına göre Pilbara bölgesi, Dünya üzerindeki en iyi korunmuş antik kayaçlardan bazılarına ev sahipliği yapıyor. Milyarlarca yıl boyunca birçok bölge tektonik hareketler ve erozyon nedeniyle değişime uğrarken, Pilbara'daki kayaçlar geçmişe ait izleri korumayı başardı. Bu nedenle bölge, gezegenin ilk dönemlerini anlamaya çalışan araştırmacılar için doğal bir laboratuvar niteliği taşıyor.
5 Çarpışmanın izleri kayalarda saklandı
Araştırmacılar, bölgede "çarpışma konileri" adı verilen özel kaya yapıları tespit etti. Şok dalgalarının oluşturduğu bu konik desenler, meteor çarpmalarının en güçlü kanıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak asıl yaş belirleme çalışması, kayaçların içinde bulunan mikroskobik kristaller üzerinde gerçekleştirildi.
6 Zirkon ve apatit kristalleri gerçeği ortaya çıkardı
Uzmanlar, milyarlarca yıl boyunca yapısını koruyabilen zirkon minerallerini inceleyerek çarpışma sırasında meydana gelen aşırı sıcaklığın kristaller üzerinde bıraktığı etkileri analiz etti. Ayrıca meteor çarpmasının ardından oluşan sıcak sıvıların meydana getirdiği apatit mineralleri de laboratuvar ortamında incelendi. Her iki mineralden elde edilen sonuçlar birbirini doğrulayarak yaklaşık 3 milyar yıllık tarihi ortaya koydu.
7 Dünya'nın ilk dönemlerine ışık tutabilir
Bilim insanları, erken dönem meteor çarpışmalarının Dünya'nın jeolojisi, atmosferi ve yaşamın ortaya çıkışı üzerinde belirleyici rol oynadığını düşünüyor. Pilbara'daki 3 milyar yıllık kraterin incelenmesi sayesinde, gezegenimizin bugünkü haline nasıl ulaştığına dair yeni bilgiler elde edilmesi bekleniyor.