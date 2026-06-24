Dünya'nın sırlarını açığa çıkaracak keşif: 3 milyar yıllık asteroit çarpma alanı bulundu

Pilbara Çölü'ndeki yapının yaşı uzun süredir bilim insanları arasında tartışma konusu oluyordu. Krateri ilk inceleyen ekip, oluşumun 3,47 milyar yıl öncesine ait olduğunu savunurken, bazı araştırmacılar ise çarpmanın 2,77 milyar yıldan daha genç olması gerektiğini öne sürüyordu. Yeni analizler ise kraterin yaklaşık 3,02 milyar yıl önce meydana gelen dev bir meteor çarpmasının sonucu oluştuğunu ortaya koydu.