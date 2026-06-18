3 bin 400 metrelik buzu deldiler: Antarktika'nın altında ne var?

Araştırmacılar bu derinliğe inmek için alışılmış metal matkap uçlarını kullanmadı. Bunun yerine yüzeyde ısıttıkları suyu çok yüksek basınçlı hortumlarla aşağı göndererek buzu erittiler. Çünkü metal matkaplar gölün doğal yapısını bozabilirdi. Dışarıdan bulaşacak küçük bir yakıt sızıntısı veya yüzeyden taşınacak yabancı bir bakteri, göldeki saf örnekleri incelenemez hale getirebilirdi. Bu yüzden sıcak su yöntemiyle hem temiz hem de çevreye zarar vermeyen bir koridor açtılar.