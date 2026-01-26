1 Nisan 1976’da Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından imzalanan Apple Bilgisayar Şirketi Ortaklık Sözleşmesi, beklentiler dahilinde 2,5 milyon dolara alıcı buldu.

Belgeyi ve şirketin ilk logosunu Wayne hazırlamış olsa da, mali risklerden korkarak sadece 12 gün sonra ortaklıktan çekildi. Bugün küresel bir teknoloji devi olan Apple, bu yıl 50. yıl dönümünü kutluyor.

Christie's'in "Biz Halkız: Amerika'nın 250. Yılı" başlıklı müzayedesinde, Amerikan bağımsızlığının 250. yılını kutlayan diğer sanat eserleri, mobilyalar ve belgeler de satışa sunuldu.

ABD'nin anayasa taslağı da alıcı buldu



News Artnet'te yer alan habere göre; satışa çıkarılan ürünler arasında ülkenin kurucu babalarından biri olarak gösterilen Rufus King'in el yazısıyla yazılmış notları da yer aldı. İşaretli Amerika Birleşik Devletleri Anayasası taslağı da Christie's tarafından "son derece nadir" olarak nitelendirildi. Belge 7,3 milyon dolara alıcı buldu ve müzayedenin en yüksek gelir elde eden eseri oldu. Koleksiyon, satış öncesi tahminleri ikiye katlayarak toplamda 35,5 milyon dolar gelir getirdi.

Christie's müzayedesindeki diğer ürünler de satış öncesi beklentileri aştı. Abraham Lincoln'ün imzasını taşıyan Özgürlük Bildirgesi'nin basılı baskısı 6,7 milyon dolara satılırken 1776 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi'nin basılı kopyası net 5,6 milyon dolara satıldı.

Satışın başkanı Peter Klanet yaptığı açıklamada, "Bu, birçok açıdan tarihi bir satıştı," dedi. "Amerika'nın 250. yılını kutlamak için tasarladık. Olağanüstü öneme sahip eserleri bir araya getirdik ve piyasanın dikkatini çektik. Dahası, bu satışın birçok insanın hayal gücünü de harekete geçirmesinden ve Christie's'e yepyeni bir kitle kazandırmasından gurur duyuyoruz."