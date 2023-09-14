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Eğer doğruysa dünyanın en büyük lityum yatağı bulunmuş olabilir

Lithium Nevada adlı bir madencilik şirketinin finanse ettiği ve bilimsel dergi Science Advances'da yayımlanan bir çalışmaya göre ABD'de Nevada ve Oregon arasında yer alan McDermitt Caldera adlı sönmüş bir volkan büyük bir lityum rezervine sahip olabilir.

14 Eylül 2023 | 17:23
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Eğer doğruysa dünyanın en büyük lityum yatağı bulunmuş olabilir

Elektrikli araçların, dünya çapında yayılmaya başlamasının ardından bu araçların pilleri için hayati öneme sahip lityum başta olmak üzere nikel, kobalt ve manganez gibi madenler son dönemlerin en önemli yer altı kaynakları olarak öne çıkıyor.

Bu konuda dikkat çeken bir haber yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eski bir süper yanardağ, dünyanın en büyük lityum yatağını saklıyor olabilir. Yeni çalışma, Nevada ile Oregon arasındaki sınırda yer alan McDermitt Caldera'nın, küresel olarak herhangi bir kil yatağında görülen lityum konsantrasyonunun iki katından fazlasını, toplamda yaklaşık 20 ila 40 milyon metrik ton içerdiğini öne sürüyor. Haberlere göre bu rakam Bolivya'nın uzun süredir en fazla lityum yatağı rekorunu sağlayan tuz düzlüklerinde bulunanların neredeyse iki katı.

Araştırmayı haberleştiren Science Alert, "Çalışmanın bir madencilik şirketi tarafından finanse edildiğini ve yumuşak, gümüşi metalin çıkarılmasına yönelik mevcut planların tartışmalara yol açtığını belirtmekte fayda var" yorumunu yapıyor.

Independent'ın haberine göre Oregon Üniversitesi ve Yeni Zelanda Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, eski süper yanardağın en son 16 milyon yıl önce patladığını ve bu esnada sıcak sıvı magmanın yerdeki çatlaklardan fışkırarak killi toprağı lityumla zenginleştirdiğini söylüyor.

Haberlerin ardından bölge sakinleri ise bölgede 91 önemli kültürel alanın bulunduğunu ve kazılması halinde zarar göreceğini söylüyor. Çiftlik sahipleri aynı zamanda lityum projelerinin yeraltı suyu seviyelerini ciddi biçimde düşüreceğini belirtiyor.

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