El Mencho'nun evi havadan görüntülendi: İşte operasyonun gerçekleştiği o ev

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentinin yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Tapalpa kasabasında, Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti. Olayların kontrol altına alınmasının ardından Tapalpa'da hayat normale dönmeye çalışıyor.
Meksika'nın en güçlü ve tehlikeli suç örgütlerinden biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in etkisiz hale getirildiği operasyona dair önemli detaylar gün yüzüne çıkıyor.
Meksika federal güvenlik güçleri, kartelin kalesi olarak bilinen Jalisco eyaletinde kapsamlı bir askeri harekat başlattı. Operasyonun merkez üssü, eyalet başkenti Guadalajara'nın yaklaşık 130 kilometre güneyinde yer alan turistik Tapalpa kasabası oldu.
Güvenlik güçleri ile kartel üyeleri arasında çıkan şiddetli çatışmalar sonucunda, ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürüldüğü bildirildi.
Anadolu Ajansı (AA), El Mencho’nun öldürüldüğü belirtilen evi havadan görüntüleyerek operasyonun boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, çatışmanın izlerini taşıyan mülk ve çevresindeki güvenlik önlemleri dikkat çekti.
Çatışmaların ardından kontrolü sağlayan Meksika ordusu ve federal polis, bölgede güvenliği tesis etti. Yerel halk, büyük korku yaratan olayların ardından günlük rutinlerine dönmeye çalışıyor.
Bölgede olası bir misilleme veya yeni bir çatışma riskine karşı askeri devriyeler ve denetimler en üst seviyede tutuluyor.
Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG), Meksika'nın en hızlı büyüyen ve en şiddetli yöntemleri kullanan uyuşturucu kartellerinden biri olarak biliniyor.
El Mencho, uzun süredir hem Meksika hem de ABD (DEA) tarafından başına milyonlarca dolar ödül konularak aranıyordu. Örgüt, sadece uyuşturucu ticaretiyle değil, modern silah envanteri ve paramiliter yapısıyla da tanınıyor.
Kasabanın neredeyse tüm binaları beyaz duvarlı ve kırmızı kiremit çatılıdır. Bu mimari bütünlük, kasabaya masalsı bir hava katar. Arnavut Kaldırımlı Sokaklar: Modern yolların aksine, merkezdeki sokaklar tamamen taş kaplıdır ve dik yokuşlarıyla bilinir.
Latin Amerika'nın ilk kağıt fabrikalarından biri 1840 yılında burada kurulmuştur. Günümüzde bu fabrikanın kalıntıları turistlerin ziyaret ettiği önemli bir tarihi mekandır.
Tapalpa, normal şartlarda Guadalajara'daki varlıklı ailelerin hafta sonu kaçamağı yaptığı, doğayla iç içe, sakin ve "el değmemiş" bir tatil beldesi karakterindedir.
"El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in Tapalpa'daki evi, sıradan bir konuttan ziyade hem bir stratejik sığınak hem de kartel liderinin kişisel zevklerini yansıtan yüksek güvenlikli bir mülk olarak dikkat çekiyor.
Yoğun ağaç örtüsü sayesinde ev, ana yollardan ve çevredeki diğer yerleşim birimlerinden kolayca fark edilemiyor. Panoramik Görüş: Yüksek bir noktada bulunması, yaklaşan herhangi bir tehdidi (askeri konvoy veya helikopter) erkenden fark etmeye imkan tanıyan bir gözlem avantajı sağlıyor.
Dışarıdan bakıldığında kasabanın genel mimarisine uygun şekilde beyaz duvarlı ve kırmızı kiremit çatılı görünse de, yapısal olarak çok daha dayanıklı ve geniş bir alana yayılmış durumda.