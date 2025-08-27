BBC'nin haberine göre Devlet Başkanı Duma Boko yaptığı televizyon konuşmasında, tedarik zincirindeki sorunların çözümü için ordu denetiminde yürütülecek çok milyon dolarlık bir plan açıkladı.

Boko, “Satın alma sürecinin tüm değer zinciri düzeltilene kadar çalışmalar aralıksız devam edecek” dedi.

Maliye Bakanlığı, bu kapsamda 250 milyon pula (yaklaşık 18,3 milyon dolar) tutarında acil fon onayladı.

2,5 milyon nüfuslu ülkenin ekonomisi, uluslararası elmas piyasasındaki durgunluktan ve ABD yardımlarındaki kesintilerden olumsuz etkilendi. Bu durum, işsizlik ve yoksulluğun artmasına yol açtı. Sağlık Bakanlığı, bu ayın başında ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısının yanı sıra 1 milyar pulayı (55,2 milyon sterlin) aşan borçlarla karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

Borçların büyük bölümü, kamu hastanelerinde bulunmayan hizmetler nedeniyle hastaların özel hastanelere yönlendirilmesinden kaynaklandı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise ülkede çocukların sağlığı ve geleceğini korumak için “acil eylem” çağrısında bulundu. UNICEF, özellikle D’Kar kasabasında yetersiz beslenmenin günlük bir sorun haline geldiğini vurguladı.