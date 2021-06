Tesla ve SpaceX şirketlerinin patronu Elon Musk’ın Twitter’dan yaptığı Baby Shark paylaşımı sonrasında Samsung Publishing’in hisseleri yüzde 10 yükseldi.

Bloomberg HT’nin haberine göre viral bir YouTube şarkısı olan Baby Shark’ın yapımcısında hisseye sahip olan Samsung Publishing’in hisseleri Elon Musk’ın Twtitter paylaşımı sonrasında ralli yaptı.

Şarkının yapımcısı SmatStudy’deki en büyük ikinci pay sahibi olan Samsung Publishing, yüzde 10 yükselerek 7 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Musk’ın Asya piyasalarının işlem saatlerinde yaptığı “Baby Shark herkesi darmadağan etti! İnsanlardan daha fazla görüntülenme aldı” yazılı video klip paylaşımı Samsung’un hisselerinde yükselişe neden oldu.

Baby Shark crushes all! More views than humans. https://t.co/48Ol3ZzhjP

— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2021